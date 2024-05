Jann wyrusza w międzynarodową trasę. Eurowizyjny ulubieniec odwiedzi aż 9 krajów!

Jann ponownie wyrusza w międzynarodową trasę koncertową. Wziął udział w preselekcjach do Eurowizji 2023, jednak nie został polskim reprezentantem. Pomimo to, o artyście zrobiło się głośno w całej Europie. Skradł serca wielu fanów, co przyczyniło się do jego dalszych sukcesów. Ma już za sobą występy w wielu krajach Europy, a teraz ponownie rusza w wielką trasę! Gdzie go zobaczymy?

Jann wyrusza w kolejną międzynarodową trasę /Ola Skowron/Dzien Dobry TVN/East News /East News