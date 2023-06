Jann to zdecydowanie jeden z najgorętszych pseudonimów ostatnich miesięcy. 24-latek szturmem podbił serca polskiej i zagranicznej publiczności, dzięki czemu znalazł się na szczycie najpopularniejszych playlist w serwisach streamingowych w blisko 50 krajach na całym świecie. To efekt piosenki "Gladiator", z którą zajął drugie miejsce w polskich preselekcjach do Eurowizji.

Sam wokalista o swoim najnowszym singlu "Need a Break" mówi, że to najbardziej osobisty numer w jego karierze.

Piosenkę zaprezentuje na żywo drugiego dnia Orange Warsaw Festival w sobotę (godz. 18).

Jann zdradza, że nowy kawałek jest dla niego pod każdym względem ewolucją. "Nie napisałem chyba nigdy tak personalnego, uzewnętrzniającego tekstu. Pierwszy raz pracowałem też nad tak rozbudowaną produkcją, z sekcją dętą i smyczkami. Ciężko mi jest też muzycznie porównać ten utwór do czegokolwiek, co dotychczas skomponowałem" - podkreśla wokalista, który jest też autorem tekstu i muzyki.

Przy produkcji pomagał mu Jeremiasz Hendzel, z którym pracuje od początku swojej kariery.

Wideo Need a break

Kim jest Jann?

Wokalista naprawdę nazywa się Jan Rozmanowski. Jako nastolatek z rodziną przeniósł się do Irlandii Północnej. Śpiewał w Operze Narodowej, kształcił się w Flynn Performing Arts w Newry oraz studiował wokal na prestiżowej uczelni BIMM w Londynie (lata 2018-2022).

W marcu 2022 r. wypuścił debiutancką EP-kę "Power". Rozpoczęciem nowego etapu w karierze był singel "Gladiator" , z którym zgłosił się do polskich preselekcji do Eurowizji.

24-latek zdaniem wielu był głównym faworytem do zwycięstwa. To on zwyciężył w głosowaniu telewidzów, jednak dzięki poparciu jury w Liverpoolu ostatecznie Polskę reprezentowała Blanka z utworem "Solo".

- Eurowizja jest konkursem, który znam od dziecka, więc pojawiał się czasem ten pomysł, żeby spróbować, ale nie w tym przypadku. I chyba dobrze, bo gdybym tworzył utwór z myślą o Eurowizji, mógłby nie być tak autentyczny i szczery - mówił w rozmowie z Interią Jann.

Clip Jann Gladiator

Jann w preselekcjach zajął ostatecznie drugie miejsce, a fani przez długi czas apelowali, by to właśnie on zastąpił Blankę w Liverpoolu. 24-latek otrzymał swoją drugą eurowizyjną szansę - piosenka "Gladiator" została wybrana jako reprezentant Polski do konkursu OGAE Second Chance.

Polsat SuperHit Festiwal 2023: Jann zrobił furorę w Sopocie

Pod koniec maja Jann podbił scenę Opery Leśnej w Sopocie, gdzie podczas Polsat SuperHit Festiwal zaprezentował utwór "Lookatme" . To numer otwierający EP-kę "Power" z 2022 r.



Za brzmienie odpowiada duet Sarapata, pracujący również z m.in. Mariką, KIWI czy Julią Wieniawą.

"Najlepszy występ tego wieczoru", "Absolutne odkrycie 2023", "Niesamowita charyzma i głos", "Gwiazda wieczoru", "Oryginalny duży talent" - zachwycają się fani Janna.