Jedną z największych atrakcji pierwszego dnia festiwalu jest na pewno występ Thirty Seconds to Mars. Formacja dowodzona przez aktora Jareda Leto zastąpi Sama Smitha, którzy odwołali swój występ z powodu choroby. Thirty Seconds to Mars przygotowują właśnie nową płytę. Album "It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day" ukaże się 15 września. Pierwszym singlem z tej płyty jest utwór "Stuck", który grupa na pewno zagra na żywo.

Norweska artystka Aurora zaczęła pisać piosenki jeszcze zanim skończyła dziesięć lat. Jako nastolatka postanowiła wrzucać swoją muzykę do sieci i dzięki temu została dostrzeżona przez wytwórnie płytowe. Artystka nie tylko śpiewa, pisze utwory, ale też zajmuje się produkcją. Jeśli ktoś chce na chwilę przenieść się w inny muzyczny świat, to koncert Aurory będzie idealną okazją. Na scenie OWF pojawi się też szwedzka królowa popu, czyli Zara Larsson. Kariera tej artystki rozpoczęła się od występu w talent show i od tej pory Zara jest nie do zatrzymania. Dla Larsson będzie to pierwszy koncert w naszym kraju. Debiutantem jeśli chodzi i występy w Polsce jest też The Kid LAROI. Artysta został zauważony przez Juice WRLDa i od tej pory robi niesamowitą karierę, która już dawno przekroczyła granice Australii. Muzyk ma na koncie nie tylko swoje przeboje, ale też współpracę z takimi gwiazdami jak Miley Cyrus czy Justin Bieber.

Kogo jeszcze zobaczymy pierwszego dnia Orange Warsaw Festiwal 2023? Na imprezie wystąpi między innymi Alina Pash, ukraińska piosenkarka, która łączy w swojej muzyce hip hop, soul i elementy folku. Nie zabraknie też oczywiście polskich artystów. Ralph Kaminski zabierze festiwalowiczów na "Bal u Rafała", a Vito Bambino zaśpiewa utwory z najnowszego albumu "Pracownia". Miłośnicy nieco spokojniejszych dźwięków powinni zajrzeć na koncert debiutantki Darii ze Śląska, a fanów hip hopu rozbuja Jan-rapowanie.

Sobota na OWF 2023 zapowiada się równie ciekawie. Największą gwiazdą drugiego dnia imprezy będzie Ellie Goulding. Artystka jest jedną z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek ostatnich lat. Koncert w Warszawie będzie idealną okazją do posłuchania utworów z nowej płyty Ellie, albumu "Higher Than Heaven". Nowe piosenki zaprezentuje w Warszawie również grupa The 1975. Zespół nie lubi szufladek i ograniczeń, za to lubi bawić się muzyką, co idealnie pokazują jego dotychczasowe płyty. Pozamuzyczny bonus: wokalista Matt Healy jest nowym chłopakiem Taylor Swift, więc "swifties" nie mogą przegapić tego występu.

O taneczne brzmienia w sobotni wieczór zadba Martin Garrix. Holenderski artysta pokazał już swoje możliwości podczas ubiegłorocznego Open’era, teraz wystąpi w Warszawie. Garrix zdobył sławę już jako 17- latek, a dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych producentów muzyki elektronicznej na świecie.

Na OWF nie zabraknie też polskich gwiazd. Daria Zawiałow szykuje się do wydania nowej płyty, więc jest szansa na posłuchanie na żywo świeżego singla artystki. Igo, znany z Clock Machine i Bass Astral x Igo, zaprezentuje materiał z solowego debiutu, ale na tym koncercie nie zabraknie też niespodzianek. Oki i Otsochodzi będą reprezentować rapową scenę, a Faustyna Maciejczuk i Jann udowodnią, że w Polsce nie brakuje młodych talentów.

Dodatkową atrakcją OWF będzie silent disco, które co roku przyciąga tłumy festiwalowiczów. Tym razem za konsoletą staną między innymi: Glass Hunters, Hate Bush, Kamil Holden Kryszak, zuzaOK, WAE, Poważne Dziewczyny i karla brumi.

Orange Warsaw Festival 2023 odbywa się w dniach 2-3 czerwca na terenie stołecznego Toru Wyścigów Konnych Służewiec.