Jan Borysewicz i Piotr Fronczewski w duecie. Zobacz teledysk "Nie wierz nigdy kobiecie"

Wiadomości

Do sieci trafił teledysk do nowej wersji przeboju "Nie wierz nigdy kobiecie" znanego z wykonania Budki Suflera. Za nagraniem stoi autor muzyki do tego nagrania - gitarzysta i lider Lady Pank Jan Borysewicz do współpracy zaprosił popularnego aktora Piotra Fronczewskiego.

Piotr Fronczewski wystąpił w duecie z Janem Borysewiczem /Jakub Kamiński /East News