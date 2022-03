Debiutancka płyta Jakuba Skorupy to album soundtrack. Bo gdyby charakterystykę danego pokolenia można było zamknąć w formie kilku piosenek na jednej płycie CD, to Jakub Skorupa nie miałby sobie w tym temacie równych. Każdy jego dotychczasowy singiel to trafne podsumowanie rzeczywistości, którą Kuba wnikliwie obserwuje i opisuje za pomocą prostych piosenek. Dziś swoją premierę ma "Zeszyt pierwszy", który jest pierwszym rozdziałem życiowych rozkmin Jakuba Skorupy.

Na albumie znalazło się 13 utworów, w tym m.in. "Pociągi towarowe", dzięki którym Jakub Skorupa został okrzyknięty nadzieją roku 2021, kiedy to zajął 3. miejsce na podium plebiscytu Sanki. Poza tym album zawiera również takie single jak "Głuchy telefon", "Barbórka", "Wakacje i deszcz" czy "Joga" w której to gościnnie pojawia się Patrick The Pan. Płyta została wyprodukowana przez Kubę Dąbrowskiego.

Ostatnim utworem promującym to wydawnictwo są "Koledzy", a autorem teledysku jest Jakub Skorupa. Płyta dostępna jest tylko w sprzedaży internetowej.

Jakub Skorupa - "Zeszyt pierwszy": Tracklista

1. "Intro"

2. "Głuchy telefon"

3. "Wypowiedzenie z korpo"

4. "Pociągi towarowe"

5. "Koledzy"

6. "Joga" feat. Patrick the Pan

7. "Wakacje i deszcz"

8. "Pamiętnik z okresu dojrzewania"

9. "Coś"

10. "Sto lat"

11. "Sierpień"

12. "Barbórka"

13. "Outro / 33 lata"

