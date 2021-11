Patrick The Pan przeprowadza "Remanenty serca". Posłuchaj nowej piosenki z Darią Zawiałow

Piosenka "Remanenty serca" pochodzi z albumu "Miło wszystko" Patricka The Pana. W nowej wersji znalazło się miejsce dla przyjaciółki artysty, Darii Zawiałow, która jest jednocześnie współautorką tekstu do singla.



"'Remanenty serca' to piosenka o tych pamiątkach znad morza, o które błagaliśmy rodziców w dzieciństwie, a o których losie dziś niewiele wiemy. O tych, o których mówiliśmy, że zostaną z nami na zawsze, a teraz rozmywają nam się wśród wspomnień. To również opowieść o tej kurtce, którą tak kochaliśmy przed laty, a teraz leży na dnie szafy" - czytamy.

Reklama

Patrick The Pan przedstawia czwarty singel z albumu "Miło wszystko", który właśnie doczekał się edycji winylowej. Do współpracy zaprosił artystkę, która szturmem podbiła polski rynek muzyczny i nie zwalnia tempa - razem z Darią Zawiałow na nowo robią "Remanenty serca".

Do utworu powstał również teledysk, nakręcony techniką master shot, w którym widzimy Patricka The Pana w nieco innej roli niż dotychczas. Artysta w klipie poprzez bieg pokazuje ulotność chwil i to, jak z upływem lat każdy z nas się zmienia.

Clip Patrick The Pan Remanenty serca - feat. Daria Zawiałow

"Tekst do piosenki napisaliśmy z Darią Zawiałow w kwietniu tego roku. Zrobiliśmy to zdalnie, w jeden weekend, przez komunikator internetowy. Wymyśliliśmy wtedy, że zrobimy niespodziankę: na płycie CD 'Miło wszystko', która wyszła w czerwcu będę śpiewał tylko ja, a Daria pojawi się gościnnie na singlu jesiennym, promującym pierwszego winyla w historii projektu Patrick the Pan. Czuję z tej okazji nie tylko wielkie szczęście, ale i ulgę, bo trzymanie tak wielkiej tajemnicy przez ponad pół roku nie jest łatwe" - mówi o tej współpracy Patrick The Pan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daria Zawiałow o piosence "Serca gwiazd" Haliny Frąckowiak Newseria Lifestyle

"Punktem wyjścia do napisania piosenki była deskorolka. Pół swojego życia przejechałem na deskorolce, była dla mnie wszystkim, a przez ostatnie parę lat leżała przykurzona za szafą, by finalnie została podarowana kumplowi w podzięce. Wszyscy mamy taki ciuch lub przedmiot, który kiedyś był dla nas całym światem, a dziś nawet nie jesteśmy pewni gdzie leży. Wszyscy mamy osobę (partner, przyjaciel, koleżanka ze studiów), która kiedyś była ważna i bliska, a dziś tylko piszemy do siebie symbolicznie na urodziny. 'Remanenty Serca' to piosenka o tym, że wszystko ma swój czas. Rzeczy i pasje, które kiedyś nas określały oraz ludzie, którzy byli bliscy i ważni przemijają, a ich ważność ulatuje. Świat się zmienia, my zmieniamy się razem z nim i z akceptacją tego jest po prostu lżej" - tłumaczy genezę utworu artysta.