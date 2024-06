"Ta surf rockowa gitara w stylu Dicka Dale'a na początku utworu - to ja!" - mówi ze śmiechem Bruce Dickinson, mówiąc o singlu "Resurrection Men" ( sprawdź! ).

Premiera limitowanego CD z tym utworem odbędzie się w trakcie trwającej światowej trasy wokalisty Iron Maiden. Jednym z przystanków był Mystic Festival w Gdańsku.



"Bawiliśmy się z ustawieniem tremolo, ułożyliśmy akordy i wtedy stwierdziłem, że brzmi to świetnie. To było coś jakby Quentin Tarantino nagrywał metal. Potem przeszliśmy w cięższe klimaty w środku utworu i to brzmiało jakbyśmy wprowadzali tu Geezera Butlera, coś jak wczesne nagrania Black Sabbath, jak 'Behind the Wall of Sleep'. To brzmiało naprawdę ciężko!" - dodaje wokalista.

Bruce Dickinson ze specjalnym wydaniem

Trzy utwory ukażą się na CD w twardej tekturowej oprawie z książeczką. Limitowana seria dostępna tylko w przedsprzedaży w sklepie artysty zawierać będzie dodatkowo podwójny plakat stylizowany na filmowy o wymiarach 375mm x 285mm.

Plakaty nawiązują do trzeciej serii komiksu Bruce'a "The Mandrake Project", który swoją premierę będzie miał 17 lipca dzięki wydawnictwu Z2.



Obydwa dodatkowe utwory na CD: "Afterglow Of Ragnarok" i "Abduction", zostały zarejestrowane w trakcie koncertu Dickinsona w Brazylii, w Sao Paulo, 4 maja 2024 roku, w trakcie trwającej nadal międzynarodowej trasy promującej "The Mandrake Project".

