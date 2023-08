Lider zespołu Bayer Full wielokrotnie żartował, że wszystko, co najlepsze wziął ze szkoły, to żonę i mieszkanie. Para doczekała się trójki dzieci: Damiana, Sebastiana i Nikoli. Pociechy Skwierzyńskich założyły własny discopolowy zespół Baby Full.

Sławomir Świerzyński, nazywany "Cesarzem Disco Polo" występuje z Bayer Full już od prawie 40 lat. Grupa jest najstarszym w kraju zespołem disco polo, a czasem mówi się, że jest prekursorem tego gatunku.

Do największych przebojów zespołu należą m.in. "Wszyscy Polacy", "Majteczki w kropeczki" czy "Blondyneczka". Lider grupy od lat pokazuje się również jako komentator polityczny, czym wzbudza niemałe kontrowersje. Bayer Full nie raz też występował już na spotkaniach religijnych, jak chociażby na tegorocznym "Dziękczynieniu w Rodzinie" organizowanym przez ojca Tadeusza Rydzyka.



Wideo 15. Dziękczynienie w rodzinie: Koncert w wykonaniu zespołu Bayer Full

Renata Świerzyńska ma również bardzo ważną rolę w Bayer Full. Jest menedżerką zespołu. W domu Świerzyńskich także kwestie finansowe należą do żony. W jednym z wywiadów dla dziennika FAKT, Sławomir przyznał, że majątkiem dysponuje Renata: To żona za wszystko płaci i jest księgową. Gdy jedziemy na wypoczynek, to ja znam języki i jestem od gadania, a ona jest księgową i jest od wydawania. (...) Żona ma na wszystko i może kupować, co chce i gdzie chce. Ale wszystko oczywiście w granicach rozsądku. Gdy ja potrzebuję pieniędzy, to jej mówię, że muszę kupić to czy tamto i dostaję. Ale kwiatki to już ja jej kupuję, bo to znaczy, że o niej pamiętam.



Sławomir Świerzyński chętnie pokazuje się z żoną na salonach. Widać, że mimo upływu lat, wciąż są w sobie zakochani.