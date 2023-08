Wymyślony przez Billy'ego McFarlanda i rapera Ja Rule Fyre Festival, od początku reklamowano jako ekskluzywną imprezę na Bahamach, mającą być ulepszoną wersją Coachelli.

Ceny za bilety wahały się od 500 do 1500 dolarów, a w pakietach bardziej luksusowych wynosiły nawet 12 tysięcy (willa do wynajęcia) i 250 tysięcy dolarów (weekend na jachcie). Imprezę reklamowały najpopularniejsze modelki (Emily Ratajkowski, Kendall Jenner, Bella Hadid), a na wydarzeniu mieli wystąpić: Migos, Major Lazer i blink-182.

Raj dla bogatych dzieciaków staje się organizacyjną katastrofą

Zaplanowany na ostatnie dni kwietnia 2017 roku festiwal okazał się jednak katastrofą organizacyjną. Przybyli na wyspę uczestnicy nie zastali luksusowych warunków, a niedokończone pole namiotowe. Na terenie wydarzenia pojawiły się problemy z jedzeniem, wodą pitną, toaletami, a nikt z obsługi nie potrafił zapanować nad chaosem.

Problematyczny okazał się również powrót uczestników do swoich domów - ci bowiem musieli koczować na lotnisku przez wiele godzin, bez jakichkolwiek informacji.

Wydarzenie odwołano, a organizatorzy przyznali się do błędów i przeprosili za zaistniałą sytuację. Mimo tak dramatycznej sytuacji, początkowo nie przewidywano zwrotów pieniędzy, co jeszcze bardziej rozsierdziło uczestników.

W kolejnych tygodniach do sądów wpłynęło kilkanaście spraw cywilnych, a byli festiwalowicze domagali się od kilku do nawet kilkuset milionów odszkodowania. W lipcu 2018 roku zapadł pierwszy wyrok - dwoje uczestników imprezy z Północnej Karoliny miało otrzymać łącznie pięć milionów dolarów odszkodowania.

