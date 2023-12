Jak dziś wygląda grób Krzysztofa Krawczyka? Żona pokazała zdjęcie

Krzysztof Krawczyk zmarł w kwietniu 2021 roku. Legendarny piosenkarz spoczywa na cmentarzu w Grotnikach pod Łodzią. Fani artysty, którzy bardzo by chcieli, lecz z racji odległości nie mogą odwiedzić go w miejscu pochówku, co jakiś czas mają okazję przenieść się tam przynajmniej dzięki zdjęciom. Jak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka przed Bożym Narodzeniem 2023?

Krzysztof Krawczyk zmarł w kwietniu 2021 roku /Krzemiński Jordan /AKPA