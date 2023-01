Jak dziś wygląda Emilia od "Big Big World"? Gwiazda lat 90. kompletnie przepadła

"Zawsze będę małą dziewczynką, która kocha śpiewać" - taki opis widnieje pod zdjęciem małej Emilii na Instagramie i to zdanie może posłużyć za motto kariery tej nieco zapomnianej wokalistki.



Emilia Rydberg przyszła na świat 5 stycznia 1978 roku w Sztokholmie. Jej ojcem jest etiopski wokalista Teshome Mitiku; mama pochodzi ze Szwecji. Ukończyła popularną muzyczną szkołę Adolf Fredriks Musikklasser, której absolwentami są też m.in. Annika Ljungberg ( Rednex ), Amit Sebastian Paul ( A*Teens ), Carola, Danny Saucedo, liczni uczestnicy szwedzkich eliminacji do Eurowizji, czy tamtejszych edycji "Idola" i "X Factor".



Talent 18-letniej Emilii odkrył Lasse Anderson, syn menedżera grupy ABBA - Stiga Andersona. Lasse wraz z wokalistką był współautorem piosenek, które trafiły na debiutancką płytę Emilii - "Big Big World".

Album zawierał 10 piosenek (plus dwie inne wersje "Big Big World" i "Maybe, Baby"). Obecność na listach przebojów Emilii zapewnił tytułowy singel, który dotarł na szczyt europejskiego zestawienia i utrzymał się tam przez pięć tygodni. Szwedka jednak nie przebiła się zupełnie w USA, a piosenka "Big Big World" raptem znalazła się pod koniec pierwszej setki notowania "Billboardu".

Emilię poza Skandynawią (szwedzka Grammy dla najlepszej piosenki 1998 roku) pokochali przede wszystkim Niemcy i Francuzi, którzy w sumie kupili 750 tysięcy egzemplarzy singla "Big Big World".

Kolejne płyty Emilii przepadały już bez większego zainteresowania ze strony słuchaczy. Nie udała się też próba dostania się na Eurowizję - w 2009 roku w finale szwedzkich eliminacji wokalistka zajęła 9. miejsce z piosenką "You're My World". Płyta "My World" była ostatnią wydaną pod nazwiskiem Emilia Rydberg.

Kolejna, ostatnia w dotychczasowym dorobku - "I Belong to You" (z lutego 2013 r.) - sygnowana była już nazwiskiem Emilia Mitiku. Zawierała też muzykę nieco odmienną od pierwszych dokonań - więcej tu jazzu i soulu spod znaku jej idolki Tracy Chapman czy Norah Jones .

"Ciągle myślę o sobie jako o wokalistce pop. Ale ten okres po 'Big Big World' to muzycznie tak naprawdę nie byłam ja. Musiałam nabrać dystansu, dlatego opuściłam Sztokholm i przeniosłam się do Berlina" - tłumaczyła Emilia, która w połowie 2013 roku została mamą.

Przerwę na macierzyństwo wykorzystała na tworzenie nowych piosenek. Jesienią 2017 r. ukazała się EP-ka "Blue Blue Blue", która zawierała cztery piosenki: cover przeboju Rihanny "We Found Love", "When Our Roads Cross", "Forgetful Lover" i tytułową "Blue Blue Blue".



Powrót przeszedł jednak kompletnie niezauważony, nawet w rodzinnej Szwecji, do której jakiś czas temu powróciła. Teledysk "Blue Blue Blue" od września 2017 r. został odtworzony 80 tys. razy. Na Facebooku wokalistka ma nieco ponad 10 tys. fanów, a instagramowy profil obserwuje niewiele ponad 2 tys. osób.

Emilia wraca z supergrupą Super Fëmmes

W 2022 r. wokalistka przypomniała się szerszej publiczności w składzie kobiecej grupy Super Fëmmes, którą obecnie razem z nią tworzą Dede Lopez oraz znane z duetu Miio Mia Schotte i Josefine Willers. Dorobek formacji to dwa single: "Everybody's Free" i "Guilty Pleasure".



Jak dziś wygląda Emilia?

