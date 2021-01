Jak Britney Spears straciła władzę nad własnym życiem? Jest zwiastun "Framing Brtiney Spears"

Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź filmu dokumentalnego zrealizowanego m.in. przez dziennikarzy "The New York Times", który opowie o ubezwłasnowolnieniu Britney Spears.

W ciągu 20 lat kariery Britney Spears nagrała dziewięć płyt, sprzedała ponad 100 milionów kopii swoich albumów na całym świecie, zagrała setki koncertów i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury i symbolem seksu ostatnich dwóch dekad.

Jednak ogromna sława doprowadziła również do sporych problemów w życiu Spears.

W 2007 roku gwiazda przeszła załamanie nerwowe i trafiła na odwyk. Później zgoliła włosy na oczach kilkudziesięciu fotografów. Załamaniem nerwowym piosenkarki żyły media na całym świecie.

Niedługo później, bo w 2008 roku ojciec piosenkarki - Jamie Spears - stał się opiekunem prawnym piosenkarki.

Pod kuratelą ojca Britney spędziła już ponad 12 lat. Bez jego zgody nie może opuścić samotnie domu, nie może głosować w wyborach, mieć telefonu komórkowego, prowadzić samochodu lub zajść w ciążę.

Wokalistka próbowała wyswobodzić się spod przymusowej opieki ojca w zeszłym roku (próbowała zmienić kuratora na Jodi Montgomery). Jednak w listopadzie sąd odrzucił jej wniosek i utrzymał w mocy kuratelę Jamiego Spearsa.

Również fani wokalistki zaczęli domagać się m.in. zakończenia kurateli ojca nad Britney. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo podobnych głosów pod wspólnym hasłem #FreeBritney.

O sytuacji Britney Spears opowie najnowszy dokument "Framing Britney Spears", który stworzyli dziennikarze "The New York Times" wraz z studiem Left/Right. Premiera filmu zaplanowana została na 5 lutego na platformie Hulu. Twórcy w swoim projekcie chcą przybliżyć widzom, jak doszło do tego, że wielka gwiazda pop straciła kontrolę nad własnym życiem.



Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji, który możecie zobaczyć poniżej.

