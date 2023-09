Przypomnijmy, że od września w TVP2 emitowany jest 14. już sezon "The Voice of Poland". W programie ponownie możemy oglądać Barona, który wraz z Tomsonem oceniają uczestników talent show.



Do tej pory tylko dwie edycje "The Voice of Poland" odbyły się bez trenerskiego duetu - był to sezon pierwszy i dziewiąty. Dzięki swojej popularności w tym formacie, ale i w "The Voice Kids" duet zgarnął Telekamerę TeleTygodnia w 2020 roku a kategorii juror oraz nagrodę juror 25-lecia w 2022 roku.



Baron i mało znany epizod w jego karierze

Baron telewidzom oraz internautom kojarzy się przede wszystkim z "The Voice of Poland" oraz grupą Afromental. Sporo w plotkarskich serwisach pisało się o jego życiu uczuciowym, m.in. o jego przeszłych związkach Blanką Lipińską, Julią Wieniawą, czy też Olą Szwed.

Niektórzy mogą też pamiętać, że Baron współpracował m.in. z Hansem Zimmerem, gdy ten przyjeżdżał na koncerty do Polski, inni mogą kojarzyć trenera "The Voice of Poland" z innego show TVP, czyli "Bitwy na głosy".

Mało kto jednak pamięta, że Aleksander Milwiw-Baron to również były gitarzysta kultowego w pierwszej dekadzie XXI wieku zespołu Blog 27, w którym karierę robiły Alicja Boratyn oraz Tola Szlagowska.

Baron razem ze swoim bratem Adamem Milwiwem-Baronem (obecnie muzykiem jazzo

wym) grał w Blog 27 w latach 2006 - 2008. Był to schyłkowy moment kariery zespołu, zwłaszcza, że w 2006 roku szeregi formacji opuściła Boratyn.

Muzyk dograł się na drugą płytę projektu - "Before I'll Die...", a z racji, że album promowany był też w TVN-ie w serialu "39 i pół", Baron załapał się na epizod w produkcji, gdzie zagrał muzyka o pseudonimie Lizo.