O tym, że jest zaręczony z Leaną Dolci, muzyk poinformował nieco przypadkiem podczas wywiadu dla telewizji N1, stacji z Bośni i Hercegowiny. Stało się to przy okazji rozmowy o projekcie Jona Lorda z Deep Purple "Concerto For Group And Orchestra", w którym Dickinson bierze udział. Projekt to nic innego jak występy słynnych rockmanów z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej.

Wspomniana rozmowa odbyła się przed niedawnym koncertem w Sarajewie. Gdy zeszło na dramatyczne czasy wojny na Bałkanach i solowy występ Bruce'a Dickinsona w tym mieście w 1994 roku, wokalista Iron Maiden wyznał, że tym teraz przybył tu z "narzeczoną, która jest Francuzką". I dodał, że zamierza jej pokazać "wspaniałe kawałki Sarajewa".

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iron Maiden Number Of The Beast

O tym, że Dickinson spotyka się z Leaną Dolci plotkowano w mediach jeszcze w okresie jego małżeństwa z drugą żoną Patrice "Paddy" Bowden. Podobno on i Paddy mieli się rozwieść, jednak nim do tego doszło, żona rockmana zmarła w 2020 r. Do dziś nie wiadomo, co było przyczyną śmierci. Oficjalnie ogłoszono wówczas, że została znaleziona martwa w ich wspólnym domu w londyńskim okręgu Chiswick i że śmierć nastąpiła w wyniku "tragicznego wypadku".

Bruce i Paddy byli małżeństwem od 1990 roku. Zaczęli się spotykać dwa lata po tym, jak Dickinson rozwiódł się z pierwszą żoną, Ericą "Jane" Barnett. To pierwsze małżeństwo przetrwało 4 lata.

Bruce Dickinson (Iron Maiden) kończy 60 lat 1 / 6 Zobacz Bruce'a Dickinsona na starych zdjęciach Źródło: Reporter Autor: Fabio Nosotti/Photoshot

Dodajmy, że Bruce Dickinson z grupą Iron Maiden dwukrotnie wystąpi w Tauron Arenie Kraków w ramach nowej trasy "The Future Past Tour" - koncerty odbędą się 13 i 14 czerwca.



Zespół wykona utwory z ostatniego albumu "Senjutsu", a także numery z kultowej płyty "Somewhere In Time" z 1986 roku i inne klasyczne kawałki.