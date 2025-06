Internauci krytykują "Wianki nad Wisłą". "Kończ waść, wstydu oszczędź"

"20min reklam póki co, zaraz pół koncertu to będą reklamy", "Płacić kasę i oglądać reklamy", "Takiej lipy dawno nie widziałam. Nagłośnienie słabe ustawione chyba pod przekaz telewizyjny a nie dla publiczności wokół sceny, przez co trudno było zrozumieć, co kto śpiewa. Konferansjerka żadna. Nikt nie zapowiadał wykonawców, więc trzeba było zgadywać kto akurat śpiewa", "Kończ waść, wstydu oszczędź", "Przerwy na reklamy dla telewidzów a dla obecnych przed sceną niemiłosiernie długie minuty czekania w milczeniu, w ciszy płynącej ze sceny. W sumie ta cisza najlepiej się na tym koncercie udała" - pisali.