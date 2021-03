Inna zaskakuje fanów. Zobacz teledysk do utworu "Flashbacks"

Inna wie, jak zaskoczyć swoich fanów! Trzy miesiące po wydaniu albumu "Heartbreaker" przedstawia klip do swojego najnowszego singla "Flashbacks".

Reklama

Inna wypuściła kolejny teledysk /Samuel Dietz /Getty Images

Teledysk kręcony był w Dubaju, w Palazzo Versace, a także w Manasia Estate w Rumunii. Inna, która wygląda w nim niezwykle czarująco, śpiewa o utraconej miłości, która ją nawiedza i sprawia, że ​czuje się niekompletna.

Reklama

Nad klipem, razem z artystką pracował Bogdan Păun (reżyser), Alexandru Mureșan (zdjęcia) z NGM Creative, Loops Production (produkcja video), Anca Buldur (make-up), Adonis Enache (fryzura) i RDStyling.

"Flashbacks" osiągnęło już ponad 100 000 odtworzeń na Spotify, a w Rosji jest obecnie na 24. miejscu Shazam.

Clip Inna Flashbacks

Piosenka pochodzi z albumu "Heartbreaker", który zawiera 10 utworów napisanych i wyprodukowanych w Dance Queen’s House. Artystka spędziła tam trzy tygodnie w izolacji z najlepszymi producentami i tekściarzami (Marco&Seba, Alex Cotoi, David Ciente i Minelli), podczas których pracowali nad albumem.



Na płycie znalazły się takie utwory jak: "Maza Jaja", "Heartbreaker", "One Reason", "Flashbacks", "Till Forever", "You and I", "Beautiful Lie", "Gucci Balenciaga", "Sunset Dinner" i "Thicky".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inna Amazing