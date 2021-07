Inna i Elvana Gjata we wspólnym przeboju. Zobacz klip "Papa"

"Papa" to utwór, który wprowadzi powiew świeżości do waszych letnich playlist dzięki uzależniającej melodii i świetnemu klipowi.



Sickotoy to jeden z najzdolniejszych producentów, a jego ostatni utwór "Call 911" z Maruv zadomowił się na tanecznych listach przebojów na Apple Music.

Elvana Gjata to czołowa albańska artystka, znana chociażby z takiego numeru jak "Fustani", który stał się numerem jeden w jej rodzimym kraju, a także uplasował się na 73. miejscu szwajcarskiego Airplaya. Elvana występowała także na jednej scenie z takimi artystami, jak Miley Cyrus, Calvin Harris i Dua Lipa.

Reklama

Clip Elvana Gjata, Inna Papa (prod. Sickotoy)

Dla Inny - najpopularniejszej rumuńskiej artystki to niesamowity rok. Po tym, jak podbiła listy przebojów utworem "Flashbacks" (numer jeden Airplaya w Rosji przez 9 tygodni z rzędu), nie zwolniła tempa i zaprezentowała utwór "It Don't Matter" oraz wspólny numer z Flo Ridą i Timmy Trumpetem - "Summer's Not Ready".

Klip do "Papa" pełen kolorowych, stylowych outfitów, nakręcony został w Novum by the Sea w Rumunii.

"To zaszczyt móc pracować z Elvaną i Inną - artystkami, które uwielbiam. Stanowią idealne połączenie i wydobywają to, co najlepsze z utworu 'Papa'! Mam nadzieję, że ten numer umili Wasze letnie dni i imprezy!" - komentował Sickotoy.

"Praca nad 'Papa' wraz z Sickotoyem i Inną była wspaniałym doświadczeniem. Od jakiegoś już czasu rozmawiałam z Sickotoyem o naszej współpracy, a utwór 'Papa' spodobał mi się od pierwszego przesłuchania. Praca z Inną przy tym numerze była cudowna! Bardzo się cieszę, że udało nam się stworzyć wspólny utwór, bo od zawsze kochałam ich muzykę. Jak się spotkaliśmy po raz pierwszy to miałam wrażenie, jakbyśmy się znali od zawsze. Świetnie bawiliśmy się podczas kręcenia klipu i już nie mogę się doczekać, kiedy usłyszycie efekt końcowy!" - mówiła Elvana Gjata.



"Kocham imprezować i zarażać radością poprzez moją muzykę, a współpraca z Sickotoyem i Elvaną przy 'Papa' jest świetną okazją, żeby zaprosić was do wspólnej zabawy i uciechy z tych letnich dni!" - dodała Inna.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inna Amazing