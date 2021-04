Inna i Gromee razem. Zobacz teledysk "Cool Me Down"

"Liczę na to, że ten numer porwie was do tańca!" - zapowiada rumuńska gwiazda disco o pseudonimie Inna. Wokalistka połączyła siły z Gromeem, reprezentantem Polski na Eurowizję 2018.

Inna i Gromee połączyli siły /materiały prasowe

Utwór "Cool Me Down" zapowiadany jest jako hit nadchodzącego lata.

Gromee nazywany jest "maszyną do robienia przebojów". Reprezentant Polski na Eurowizję 2018 był też kierownikiem muzycznym Eurowizji Junior w 2019 i 2020 r.



Krakowski producent ma na koncie współpracę z m.in. Edytą Górniak, Golec uOrkiestra i Bedoesem, Anią Dąbrowską i Abradabem, Sound'n'Grace, Martą Gałuszewską, Jesperem Jensetem, Lukasem Meijerem i Mahan Moin.

W piosence "Cool Me Down" towarzyszy mu Inna, pochodząca z Rumunii jedna z czołowych gwiazd europejskiej sceny dance. Znana jest z takich przebojów, jak m.in. "Sun Is Up", "In Your Eyes" czy "Hot".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inna Hot

Klip przywołuje na myśl zarówno modowe wybiegi, jak i klubowe imprezy, za którymi cały świat zdążył już zatęsknić. Gromee ma nadzieję, że słuchając tego utworu poczujemy się jak na najlepszej letniej imprezie.

Zdjęcie Inna nazywana jest królową europejskiego disco / materiały prasowe

"Jestem podekscytowana współpracą z Gromeem! Liczę na to, że ten numer porwie was do tańca!" - mówi Inna, której ostatni singel "Flashbacks" podbił listy w Rosji, Rumunii, Bułgarii, Turcji czy na Ukrainie.

Clip Gromee Cool Me Down - x INNA

Kim jest Inna?

Talent wokalistki posługującej się pseudonimem Inna (właśc. Elena Alexandra Apostoleanu) odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inna Amazing

Rumunka nie zdobyła jednak wykształcenia muzycznego. Zdobyła natomiast dyplom z nauk politycznych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Konstancy.

W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance. Już w 2012 r. jej klipy na Youtube przekroczyły barierę miliarda odtworzeń - ten wynik podwoiła w maju 2017 r. Dwa lata później były to już trzy miliardy. Kolejne teledyski z łatwością notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon.

Inna - rumuńska gwiazda muzyki klubowej

Inna może się pochwalić imponującymi wynikami w mediach społecznościowych - na Facebooku ma 11 mln fanów, jej wpisy na Twitterze śledzi ponad 1,4 mln osób, a profil na Instagramie polubiło ponad 2,9 mln.

Przypomnijmy, że od 2016 r. Inna współtworzy rumuńską supergrupę G Girls, w której obecnie występują także Lori (aka Loredana Ciobotaru), Antonia (zastąpiła Alexandrę Stan) i Lariss.

W 2020 r. wypuściła płytę "Heartbreaker" z której pochodzi m.in. przebój "Flashbacks".

Clip Inna Flashbacks

W połowie września 2020 r. rumuńska gwiazda zadebiutowała jako jedna z jurorek pierwszej tamtejszej edycji telewizyjnego show "The Masked Singer", który wcześniej podbił serca widzów w m.in. Korei Południowej, Tajlandii, Indonezji, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inna Endless

Inna nie ogranicza się do lokalnego rynku - jesienią 2018 r. zagrała trasę koncertową w USA i Kanadzie. Album "Yo" z maja 2019 r. (wydany nakładem należącej do Jaya-Z wytwórni Roc Nation) zawierał materiał wyłącznie w języku hiszpańskim.

