In Flames: Nowa płyta "Foregone" w 2023 roku

"Foregone", pierwsza od blisko czterech lat płyta formacji rodem z Goeteborga, trafi na rynek 10 lutego 2023 roku nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.

Okładkę 14. longplaya In Flames zaprojektował amerykański artysta Blake Armstrong, który w ostatnich latach współpracował także z Kataklysm, Hypocrisy i Carnifex.

"Rozpoczynając sesję nagraniową 'Foregone' zależało nam na tym, żeby była to płyta mocno gitarowa i stojąca na solidnej podwalinie basu i perkusji. Do dziś w ten sam sposób podchodzimy do komponowania, czyli na zasadzie kontrastu pomiędzy melodią i agresją. Ta reguła zapisana jest w DNA naszej muzyki" - mówi Anders Fridén, wokalista In Flames.

"To, że mimo wszystko wciąż tu jesteśmy i szykujemy się do premiery 14. albumu jest jakimś szaleństwem. Odnoszę wrażenie, że na 'Foregone' odnaleźliśmy wspaniałą równowagę pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. To nowa era w dziejach In Flames!" - dodał frontman zespołu.

W obecnym składzie In Flames figurują także gitarzysta Björn Gelotte oraz trzech muzyków z USA: perkusista Tanner Wayne, basista Bryce Paul i gitarzysta Chris Broderick, były członek m.in. Jag Panzer i Megadeth.

Przypomnijmy, że In Flames zobaczymy 15 listopada na deskach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, w ramach trasy, w której wezmą też udział At The Gates oraz Imminence i Orbit Culture.

Dodajmy, że płytę "Foregone" promuje wypuszczony w czerwcu singel "State Of Slow Decay" oraz opublikowany w sierpniu numer "The Great Deceiver", a także właśnie wydany, trzeci singel "Foregone Pt. 1".



Teledysk do kompozycji "Foregone Pt. 1" In Flames możecie zobaczyć poniżej:



Clip In Flames Foregone Pt. 1

In Flames: Szczegóły płyty "Foregone" (tracklista):

1. "The Beginning Of All Things That Will End"

2. "State Of Slow Decay"

3. "Meet Your Maker"

4. "Bleeding Out"

5. "Foregone Pt. 1"

6. "Foregone Pt. 2"

7. "Pure Light Of Mind"

8. "The Great Deceiver"

9. "In The Dark"

10. "A Dialogue In B Flat Minor"

11. "Cynosure"

12. "End The Transmission".