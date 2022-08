In Flames zagrają w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Popularną grupę z Goeteborga zobaczymy 15 listopada na deskach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. In Flames zagrają w stolicy Górnego Śląska w ramach jesiennej trasy po Europie, w której wezmą też udział ich nie mniej słynni ziomkowie z At The Gates, pionierzy melodyjnego death metalu spod znaku Trzech Koron. Koncertowy skład uzupełnią dwie inne szwedzkie formacje: Imminence oraz Orbit Culture.

Bilety na imprezę - organizowaną przez Knock Out Productions - trafią do sprzedaży w piątek, 5 sierpnia. Będą one dostępne w cenie 199 zł (240 zł w dniu koncertu). Przypomnijmy, że w aktualnym składzie In Flames u boku wokalisty Andersa Fridéna i gitarzysty Björna Gelotte odnajdujemy trzech amerykańskich muzyków: perkusistę Tannera Wayne'a, basistę Bryce'a Paula oraz gitarzystę Chrisa Brodericka, byłego członka m.in. Jag Panzer i Megadeth.

Dodajmy, że In Flames szykują się do premiery nowego albumu, który ma trafić do sprzedaży w tym roku nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Płytę, której tytuł nie jest jeszcze znany, promuje od czerwca singel "State Of Slow Decay" oraz właśnie opublikowany, nowy numer "The Great Deceiver".

Świeży singel "The Great Deceiver" In Flames możecie sprawdzić poniżej: