Imagine Dragons to jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych minionej dekady.

Ich piosenki "Believer", "Thunder" oraz "Radioactive" trafiły do Top3 zestawienia Billboard Hot 100. Nad Wisłą są niezwykle popularni, dlatego też starają się regularnie przyjeżdżać do naszego kraju.

Imagine Dragons to zespół, który powstał w 2009 roku. Grupa zaczynała swoją karierę kilkoma niezależnie wydanymi EP-kami. Później muzycy podpisali kontrakt z KIDinaKORNER/Interscope. W 2012 roku na rynku muzycznym pojawił się ich debiutancki pełnowymiarowy album "Night Visions". Krążek trafił na 2. miejsce Billboard 200. Imagine Dragons otrzymało Grammy w kategorii Najlepsze rockowe wykonanie ("Radioactive"). W 2015 fani dostali "Smoke + Mirrors", a dwa lata później pojawił się "EVOLVE" i w 2018 roku "ORIGINS". Te dwa albumy przyniosły takie hity jak "Believer", "Thunder", "Whatever It Takes" i "Natural".

Piąta płyta "Mercury - Act 1" to wydawnictwo, które fani kojarzą z hitowymi singlami "Wrecked", "Cutthroat" i "Follow You". Następnie przyszedł czas na "Enemy" - utwór, który powstał z myślą o produkcji Netflixa "Arcane", zapewnił Imagine Dragons tytuł najpopularniejszego zespołu w serwisach cyfrowych w USA w 2021.

W 2023 Imagine Dragons ruszyli w trasę koncertową Mercury World Tour, którą promują płytę "Mercury - ACTS 1 & 2" z singlem "Bones", który opowiada o osobistych stratach i wielkich egzystencjalnych pytaniach. Dan Reynolds wyjaśniał, że dwuczęściowy album to nauka akceptacji nieznanego oraz sztuka odpuszczania. Właśnie w ramach tego tournée przyjechali do naszego kraju.



Od pierwszego koncertu Imagine Dragons w Polsce w 2016 roku dużo się zmieniło. Niegdyś mniejsza, łódzka Atlas Arena, a teraz potężny stadion PGE Narodowy w Warszawie. Grupa na przestrzeni ostatnich kilku lat stała się jednym z najpopularniejszych zespołów nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Nie dziwi więc wypełniony po ostatnie miejsce obiekt pełen rozśpiewanych fanów.