Ikona parodii muzycznych z lat 90. powraca. Fani i krytycy już ryczą ze śmiechu

W "Polkamania!" znajdziemy między innymi takie hity jak "Shake It Off" Taylor Swift, "Vampire" Olivii Rodrigo, przebój z filmu "Encanto" "We Don’t Talk About Bruno" oraz, co może wydawać się zaskakujące, "WAP" Cardi B i Megan Thee Stallion. Towarzyszy jej widowiskowy teledysk, który łączy różnorodne style animacji stworzone przez ulubionych filmowców i współpracowników Yankovica.