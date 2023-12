To pierwszy utwór wydany pod własnym nazwiskiem. Ignacy Puśledzki znany był wcześniej pod pseudonimem Iggy Not Pop. Tym razem porzucił rap, a zamiast mocnego beatu słyszymy go w otoczeniu fortepianu, akordeonu i delikatnych, żeńskich chórków.

"'Zakochany Kundel' to erotyczny love song, który napisałem dla mojej żony. Nie chciałem tworzyć romantycznego, przesłodzonego poematu, tylko prawdziwy obraz pary, która pomimo sporego stażu wciąż okazuje sobie dużo ciepła, czułości i ewidentnie... cały czas ma się ku sobie" - tłumaczy Puśledzki.

Utworowi towarzyszy okładka oraz lyric video stworzone przez Natalię Kwiatkowską. Numer zapowiada piosenkowy album, który ukaże się w przyszłym roku. Jego producentem jest Jędrzej Wołk z wrocławskiego zespołu 13 Drzew, którego niektórzy z pewnością kojarzą z podcastu Cierpienia Młodego Muzyka.

"Zarys utworu i tekst, które dostałem od Iggy'ego, od początku bardzo mi się spodobały. Czuć było w nich świeżość i bezkompromisowość, ale też dużo ciepła. Starałem się uwydatnić te cechy w aranżacji i produkcji, w czym bardzo pomogły ogromne pokłady wolności i otwartości, które dostałem od autora" - wspomina Jędrzej Wołk.

Po raz pierwszy w swojej karierze Ignacy Puśledzki nie ogranicza się jedynie do pisania i wykonywania tekstów, ale jest także współautorem muzyki. "Jędrek aranżuje piosenki na podstawie wymyślonych przeze mnie i nagranych na dyktafonie melodii. Musi to być karkołomna praca, bo nie dość, że żaden ze mnie muzyk, to jeszcze w tych nagraniach zdarza mi się oprócz śpiewania naśladować głosem bębny, riffy, a nawet dzielić się różnymi przemyśleniami na temat tych piosenek. Sądzę, że niejednokrotnie mógł wybuchnąć ze śmiechu" - opowiada Puśledzki.

Chociaż album stylistycznie będzie bardzo różnorodny, zawarte na nim teksty dotyczyć będą przede wszystkim rodziny, relacji oraz... życia po 30-tce. Kolejnych zapowiedzi płyty można spodziewać się w przyszłym roku.

Chociaż "Zakochany Kundel" jest pierwszą piosenką, którą Ignacy Puśledzki wydaje pod własnym nazwiskiem, nie jest to jego debiut.

Wcześniej znany był jako Iggy Not Pop i pod tym szyldem tworzył muzykę z pogranicza rapu i alternatywy. Współpracował m.in. z Olafem Deriglasoffem, Tymonem Tymańskim, Webberem, Basią Derlak z zespołu Chłopcy Kontra Basia i śp. raperem Pjusem (2cztery7).

