Paula Biskup w 2018 r. próbowała swoich sił w krajowych preselekcjach do Eurowizji Junior z piosenką "Wyliczanka". Ponad 2,9 mln odsłon ma wideo z jej wersją utworu "Ręce w górę" z filmu "Trolle".



Wideo Paula Biskup - Ręce w górę (oryg. Włosy w górę, Trolle)

Szersza publiczność poznała młodą wokalistkę jesienią 2022 r. w 14. edycji programu "Mam talent". 16-letnia wówczas Paula przed milionami widzów zaprezentowała własną piosenkę "Gorszy stan" ( sprawdź! ). Nastolatka opowiedziała, że chodziła wcześniej na lekcje śpiewu, ale zrezygnowała, gdyż nie są jej potrzebne.

"No to zobaczymy, czy nie są ci potrzebne" - powiedziała Agnieszka Chylińska. Po występie stwierdziła, że Paula niczego nie potrzebuje. "Doskonały występ" - dodała.

"Ściągasz światło do siebie, a potem sama nim rozbłyskujesz. Bardzo piękne" - oceniła Małgorzata Foremniak. Wszyscy jurorzy słuchali występu Pauli niemal bez ruchu.



"Mam talent": Paula Biskup ze Złotym Przyciskiem

Zachwyty jurorów to jednak nie wszystko - zza kulis wyszedł prowadzący Marcin Prokop, by nacisnąć Złoty Przycisk. Dzięki temu dziewczyna z miejscowości Turek awansowała bezpośrednio do półfinałów.

W dalszych etapach Paula również prezentowała autorskie piosenki budząc zachwyt wśród jurorów, widzów i internautów. "Zapomnijcie o sanah, Paula Biskup!" - skomentował Michał Kempa, drugi z prowadzących. "Życzę ci uczciwej osoby, która oszlifuje twój diament, to się dopiero tutaj zaczyna" - stwierdził juror Jan Kliment.

Wideo Paula Biskup - Dla Ciebie (piosenka z Mam Talent)

Ostatecznie Paula w finale "Mam talent" zajęła siódme miejsce. Po programie nastolatka pojawiła się m.in. podczas tegorocznej edycji Great September w Łodzi, a teraz prezentuje debiutancki materiał "Fatalna dziewczyna EP". Choć jest to EP-ka, zawiera aż 11 piosenek, przy których pomagali jej m.in. Mimi Wydrzyńska (Linia Nocna), Kuba Krupski (Tune), Leon Krześniak, Sedguy czy Paul Odoszewski (m.in. sanah, Sara James, Luna).

Clip Paula Biskup Fatalna dziewczyna

"Choć za każdą piosenką stoi zupełnie inna, ważna historia, to razem tworzą naprawdę spójną całość. Opowiadają o mnie, o ludziach wokół mnie i może nawet o Was. O niektórych znaczeniach wiem tylko ja, o niektórych będziecie wiedzieć tylko Wy, ale wierzę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie" - zachęca Paula Biskup.

EP-ka jest podsumowaniem dotychczasowej muzycznej drogi Pauli i zarazem otwarciem nowego rozdziału.

"Te utwory mają w sobie całą masę różnych emocji - pisałam je, będąc w różnych momentach życia, ale wszystkie są w stu procentach szczere i moje" - podkreśla Paula.

17 listopada swoją premierę będzie miała również fizyczna wersja minialbumu "Fatalna Dziewczyna EP" na winylu. Do stu pierwszych egzemplarzy zamówionych w pre-orderze, zostanie dołączony 7 calowy winyl zawierający zaśpiewane przez Paulę Biskup kultowe utwory z tekstami Marka Dutkiewicza oraz muzyką Katarzyny Gärtner i Romualda Lipki - "Luz - Blues, w niebie same dziury" (w oryginale Urszula) oraz "Bądź gotowy dziś do drogi" (Halina Frąckowiak).

