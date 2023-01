Iggy Azalea dołączenie do społeczności serwisu OnlyFans za pośrednictwem Instagrama.

"Niespodzianka! Wypuszczam multimedialny projekt 'Hotter Than Hell'. Będą to zdjęcia, grafiki, nagrania, merch i inne estetyczne oraz gorące rzeczy, które będą działy się w tym roku. Pierwsze materiały możecie znaleźć na moim koncie na OnlyFans" - napisała Azalea.

Kilka dni wcześniej raperka pisała na Twitterze, że jej nowa muzyka pojawi się latem, ale skandaliczną rzecz ogłosi dużo wcześniej. Gwiazda, aby zachęcić fanów do dołączania do jej konta, wrzuciła na Instagrama gorące zdjęcie w bikini, twierdząc, że jeszcze więcej odsłoni na OF.

Działalność całego projektu ma zakończyć się pod w grudniu 2023 roku. Jednym z jego kluczowych elementów jest wydanie przez Azaleę płyty.



Iggy Azalea zapewniała, że nigdy nie dołączy do OnlyFans

Amerykańskie media zauważyły zmianę stanowiska raperki, która wielokrotnie publikowała na Instagramie zdjęcia na granicy łamania regulaminu. Jednak dwa lata temu deklarowała, że nie dołączy do serwisu dla dorosłych.

"Myślę, że OnlyFans może pomagać zdobywać siłę niektórym ludziom, ale ja nigdy przenigdy tam nie dołączę. Nie chcę tworzyć tego typu treści" - pisała na Twitterze.



Teraz - w oświadczeniu dla Variety - wyjaśnia powody zmiany swojej decyzji. "Nie wiedziałam, że OnlyFans to miejsce, gdzie można być kreatywnym, nie spodziewałam się więc, że stworzę tam swój największy projekt. Kiedy spojrzałam poza powierzchowną opinię na temat tego, co znaczy mieć OnlyFans, zdałam sobie sprawę, że jest to idealna platforma do uruchomienia projektu multimedialnego. Jestem podekscytowana, że nie muszę się martwić przytłaczającą i ograniczającą cenzurą, z jaką muszą zmagać się artyści, udostępniający treści na innych platformach. To koncept odważny i zabawny - podobnie jak ta współpraca - myślę, że zaskoczy wiele osób" - czytamy.



Do tej pory wśród konta na OnlyFans otworzyły m.in.: Bella Thorne, Cardi B, Bhad Babie, Carmen Electra oraz Blac Chyna.

Serwis OnlyFans to miejsce, gdzie twórcy udostępniają treści jedynie użytkownikom opłacającym subskrypcję. OF - mimo iż nigdy nie został określony przez jego twórców się jako serwis erotyczny - jest postrzegany przede wszystkim jako miejsce, na którym pojawiają się treści pornograficzne. To również ten gatunek treści przynosi serwisowi największe zyski.