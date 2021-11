Iga Dudziuk jest córką z pierwszego małżeństwa Norbiego i Julii Dudziuk. Po rozwodzie wokalista pamiętany z wielkiego przeboju "Kobiety są gorące" ( sprawdź! ) wziął ślub z Marleną Jagłowską. W marcu 2016 r. poślubił trzecią żonę - Marzenę Chełmińską.

"To nie te czasy, kiedy fanki uganiały się za mną, a ja latałem po bibach i dyskotekach. Zmieniłem się. Jestem statecznym panem w koszuli i marynarce z butonierką" - tłumaczył Norbi w rozmowie z "Twoim Imperium".

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Norbi Piękny dzień

Obecny prowadzący "Koła fortuny" ze swoją żoną rozstał się, gdy ich córka była mała.

"Moi rodzice się rozwiedli, jak byłam bardzo mała i te relacje zawsze są przez to skomplikowane. Ale pamiętam, jak np. razem słuchaliśmy płyt, więc to zamiłowanie do muzyki zawsze było w domu. Wybieraliśmy jakąś konkretną płytę i cały dzień słuchaliśmy tego artysty" - opowiada Iga Dudziuk w "Pytaniu na śniadanie".

W programie TVP podkreślała, że bardzo nie lubi, gdy nazywana jest "córką Norbiego", a nie Igą Dudziuk.

"Jest taka łatka i bardzo ciężko ją odkleić od siebie, bo ludzie cały czas oceniają cię przez nią" - mówi początkująca wokalistka.

Clip Iga Dudziuk A jednak

Przy tworzeniu debiutanckiej piosenki "A jednak" nie konsultowała się ze swoim ojcem. Okazało się, że Norbi nie słyszał utworu przed premierą.

"To mój debiutancki numer, który został napisany po bolesnym rozstaniu. Dla mnie ten utwór jest ważny pod wieloma względami i powstał dzięki grupie wspaniałych osób. Dziękuję i zapraszam do tej emocjonalnej przygody" - napisała Iga pod teledyskiem.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Norbi z żoną 1 / 8 Źródło: AKPA udostępnij

--------

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.

Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go!

Zdjęcie Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go / Polsat / materiały prasowe