Córka Norbiego pójdzie w jego ślady? "Chce śpiewać i nieźle jej to wychodzi"

Szykuje się kolejna generacja w muzycznym biznesie? Ambicje wokalne deklaruje Iga, 19-letnia obecnie córka Norbiego, pamiętanego z przeboju "Kobiety są gorące".

Norbi z córką Igą w grudniu 2015 r. /Radosław Nawrocki / Agencja FORUM

Twórca przebojów "Kobiety są gorące", "Rozkołysz się", "Jedyne co mam to złudzenia" obchodzi w tym roku 20-lecie działalności scenicznej.

Wideo Norbi wypuszcza piątą płytę. "Lenistwo powodowało, że nic nie wydawałem" (przeAmbitni.pl/x-news)

Na początku kwietnia Norbi przypomniał się z nową płytą "5". Jeszcze w 2017 r. poznaliśmy single "Chcemy bawić się" i "Materacci" z gościnnym udziałem Roberta Rozmusa.



Na płycie gościnnie pojawili się także Monika Jarosińska, Andrzej Rybiński, Marcin Miller (Boys) i Paweł Stasiak (Papa D).

Dodatkowo wokalista został nowym prowadzącym programu "Jaka to melodia?" w TVP.



W "Fakcie" czytamy, że w ślady Norbiego planuje iść jego jedyna córka - 19-letnia Iga.

"W tym roku szkolnym Iga zdaje maturę i musi się do niej nieco przyłożyć, bo na razie miłostki jej w głowie. Bardzo chce śpiewać i jest to jej największe marzenie. Szkoli się w tym kierunku i nieźle jej to wychodzi, bo sam słyszałem. Zresztą od kilku lat uczęszcza intensywnie na lekcje śpiewu" - mówi w tabloidzie Norbi.

"Albo pójdzie na Akademię Muzyczną do Katowic, albo do Warszawy. Zobaczymy, bo z młodymi jest tak, że mają sto pomysłów na minutę i trudno za nimi nadążyć" - dodaje wokalista.

Przypomnijmy, że Iga to owoc pierwszego małżeństwa Norbiego z Julią. Wokalista po rozwodzie ożenił się z Marleną Jagłowską, a od marca 2016 r. jest mężem projektantki Marzeny Chełmińskiej.