Kompozytor, aranżer, dyrygent, pianista Adam Sztaba ma na koncie współpracę z czołówką polskiej sceny muzycznej. Nagrywał z m.in. Marylą Rodowicz, Edytą Górniak, Natalią Kukulską, Alą Janosz, Kasią Kowalską, Anią Dąbrowską i grupą Perfect.

Był kierownikiem muzycznym przy dwóch pierwszych edycjach programu "Idol", pierwszych czterech odsłonach "Tańca z gwiazdami" oraz podczas Sopot Festival.

Przez wszystkie 11 edycji występował w jury "Must Be The Music. Tylko muzyka".

Z okazji okrągłej rocznicy premiery "Idola" Adam Sztaba na Facebooku przypomniał archiwalny filmik przypominający muzyczną ekipę wspierającą uczestników na scenie.

"Chyba o co innego chodziło wówczas w telewizji" - napisał.

W jego zespole występowali wtedy Dariusz Krupa i Damian Kuraś (gitary), Piotr Żaczek (bas), Robert Luty (perkusja), Łukasz Sztaba (instrumenty klawiszowe) oraz Beata Bednarz, Patrycja Gola i Krzysztof Pietrzak (chórek).



Uczestników "Idola" oceniali Elżbieta Zapendowska, Kuba Wojewódzki, Jacek Cygan i zmarły w 2015 r. Robert Leszczyński. W trzeciej edycji Wojewódzkiego zastępowali Maciej Maleńczuk i Marcin Prokop. W 2017 r. Polsat zdecydował się reaktywować program - w jury pojawili się Elżbieta Zapendowska, Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Prowadzącym przez wszystkie pięć edycji był Maciej Rock.

Gwiazdy, które zaczynały w "Idolu", ale możesz o tym nie pamiętać 1 / 9 W 2005 roku w programie "Idol" pojawiła się 16-letnia Sylwia Grzeszczak, która zaśpiewała fragmenty utworów Whitney Houston ("I Will Always Love You") oraz Maryli Rodowicz ("Małgośka"). "Masz kawał głosu, śpiewasz czysto i w miarę przyzwoicie, tylko, że bardziej w miarę niż przyzwoicie" - mówiła Zapendowska po wykonaniu Houston, a Leszczyński zachęcał do zmiany repertuaru. "Nie jest rewelacyjna, ale jest taka jak ja, skromna" - mówił Wojewódzki. Wokalistka odpadła zaraz przed finałem. Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

Na zdjęciach u Sztaby można zobaczyć m.in. Ewelinę Flintę, Tomka Makowieckiego i Anię Dąbrowską (finaliści pierwszej edycji) oraz wówczas długowłosego Krzysztofa Zalewskiego (jako 18-latek wygrał drugą odsłonę).