Gośćmi w porannym programie "Pytanie na śniadanie" byli Ida Nowakowska i Agustin Egurrola, czyli jurorzy kolejnej edycji "You Can Dance - nowa generacja". Rozmawiali z nimi Małgorzata Opczowska i Łukasz Nowicki.

W którymś momencie wszyscy wstali z kanap, Ida Nowakowska zaczęła freestyle'ować, a pozostali próbowali dopasować się hiphopowymi ruchami. Wszystko zaczęło się od tego, ze prowadząca wyjawiła, że Egurrola męczył ją trudnymi układami w "Dance, dance, dance". "Agustin ja ci tego nie daruje, musisz nam to pokazać" - zachęcała.

Od razu do zabawy zerwała Ida Nowakowska-Herndon. Zaczęła rapować, a Egurrola dodawał w tle pojedyncze zwroty typu "joł, joł". "Kiedy Agustin i Gośka tańczą hip-hop, to wtedy całe studio mówi 'joł joł'. Łukasz Nowicki też się dołącza, bo on w rapie żyje całe życie. 'You Can Dance - Nowa generacja' to jest super akcja. Każdy jest zaproszony. Do naszej hip-hopowej ekipy. Nie tylko hip-hop również balet i flamenco. Zapraszamy!" - słyszymy we freestyle'u.

Nagranie szybko stało się hitem siedzi, a internauci nie szczędzili uszczypliwości. Ludzie, którzy nie znają kultury hip-hop od chyba dobrych 20 lat zawsze w ten sam sposób 'udają' raperów, pamiętam takie same ruchy jeszcze z dzieciństwa, najbardziej fascynujące jest jednak to, że żaden raper, o którym mogę pomyśleć, nie poruszał się nigdy akurat w ten sposób. Zaczynam myśleć, że są jakieś tajne warsztaty z krindżowego udawania rapu", "Chciałbym tylko przypomnieć, że co najmniej dwoje z nich to zawodowi tancerze", "Nie wytrzymałam. Musiałam to przerwać, bo zrobiło mi się słabo", "Muszę to rozchodzić", "A więc jednak 'zespół Egurroli' to jednostka chorobowa" - komentowali.

