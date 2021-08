O śmierci DJ-a poinformowały serwisy muzyczne zajmujące się muzyką klubową. W sieci twórcę pożegnali jego zszokowani koledzy z branży oraz przedstawiciele wytwórni. Nie ujawniono przyczyny śmierci muzyka.

Ian Carey na scenie muzyki klubowej aktywny był od pierwszej połowy lat 90. Przepustkę do sporej popularności dał mu singel "Keep On Rising" z gościnnym udziałem Michelle Shellers.

Największym przebojem Careya był jednak numer "Get Shaky", który w Australii pokrył się podwójną platyną. Otrzymał też statuetkę MTV VMA Australia w kategorii najlepszy teledysk dance.

W kolejnych latach miał okazję współpracować m.in. ze Snoop Doggiem, Taio Cruzem, Afrojackiem oraz Timbalandem.