House Of Death szykuje nową płytę. Zobacz teledysk "The Reckoning"

Pochodzący z Meksyku zwycięzca czwartej edycji "The Voice of Poland" Juan Carlos Cano połączył siły z Titusem, grającym na basie liderem Acid Drinkers. Nowy projekt pod nazwą House Of Death jest kontynuacją grupy Anti Tank Nun.

Tamta formacja ( posłuchaj! ) powstała w 2013 roku, gdy Titus poznał 14-letniego wówczas gitarzystę Igora Gwaderę (o którym Tytus mówi, że to fenomen, któremu nie można pozwolić zgasnąć). Początkowo razem mieli zrealizować wspólne nagranie studyjne i teledysk do niego. Jednak po kilku wspólnych próbach Titus stwierdził, że byłoby zbrodnią na rock'n'rollu nie zrobić płyty i wspólnego projektu muzycznego z Igorem. Skład zespołu zasilili muzycy grupy Nikt: Adam Bielczuk (gitara) i Bogumił "Mr Bo" Krakowski (perkusja).

Reklama

Po dłuższej przerwie Titus, Bielczuk i Krakowski postanowili kontynuować wspólne granie pod nowym szyldem House Of Death - wokalistą został Juan Carlos Cano (Titus skupił się tylko na basie). Obecnie perkusistą grupy jest Sajmon Riot (Quo Vadis, My Riot).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. House Of Death Days Gone By

Zespół prezentuje nowy utwór "The Reckoning", który zapowiada drugi album kwartetu. "Krążek będzie oscylował w klimatach szeroko pojętej klasyki rocka, bez zapatrzenia w dzisiejsze trendy, cały czas w oparciu o jedyny i niepowtarzalny styl wyjątkowych muzyków tworzących grupę" - czytamy.

Do singla powstał teledysk, wyprodukowany przez Grupę 13. Klip stylem i formą nawiązuje do najlepszych tradycji westernu, ale z tarantinowsko-rodriguezowskim sznytem.

Clip House Of Death The Reckoning

House of Death - najbliższe koncerty:

29.10 Wrocław - Czasoprzestrzeń

30.10 Poznań - U Bazyla

5.11 Ełk - Spichlerz

6.11 Siemiatycze - Siemiatycki Ośrodek Kultury

12.11 Ciechanów - Zgrzyt

13.11 Warszawa - Remont.