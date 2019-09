House Of Death: Titus i Juan Carlos Cano w nowym projekcie

Pochodzący z Meksyku zwycięzca czwartej edycji "The Voice of Poland" Juan Carlos Cano połączył siły z Titusem, liderem Acid Drinkers. Nowy projekt pod nazwą House Of Death jest kontynuacją grupy Anti Tank Nun.

Juan Carlos Cano i Titus połączyli siły w nowym zespole House Of Death /Adam Jankowski / Reporter

Grupa Anti Tank Nun powstała w 2013 roku, gdy Titus z Acid Drinkers poznał 14-letniego wówczas gitarzystę Igora Gwaderę (o którym Tytus mówi, że to fenomen, któremu nie można pozwolić zgasnąć). Początkowo razem mieli zrealizować wspólne nagranie studyjne i teledysk do niego. Jednak po kilku wspólnych próbach Titus stwierdził, że byłoby zbrodnią na rock'n'rollu nie zrobić płyty i wspólnego projektu muzycznego z Igorem. Skład zespołu zasilili muzycy grupy Nikt: Adam Bielczuk (gitara) i Bogumił Krakowski (perkusja).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anti Tank Nun Hang'em High

Reklama

Pod tym szyldem wydali płyty "Hang'em High" (2012), "Fire Follow Me" (2013) i "Permanent Erection" (2017) oraz zaliczyli występy przed m.in. Slashem, Accept i Thin Lizzy.

W 2015 r. skład rozrósł się do kwintetu, gdy do grupy dołączył Maxx Alexx, czyli 22-letni wówczas syn Titusa. Pukacki junior objął funkcję basisty.



Po dłuższej przerwie Titus, Bielczuk i Krakowski postanowili kontynuować wspólne granie pod nowym szyldem House Of Death - wokalistą został Juan Carlos Cano (Titus skupił się tylko na basie).

Pochodzący z Meksyku wokalista wygrał czwartą edycję programu "The Voice of Poland" (2014) - w finale spotkał się z Titusem, w duecie zaśpiewali "You Shook Me All Night Long" AC/DC.

Wideo The Voice of Poland IV - Finał - Juan Carlos Cano i Titus - „You shook me all night long"

Cano pod koniec 2016 roku wydał EP-kę "Masquerade" wraz ze swoim nowym zespołem Last Of The Real.

W połowie października ma się ukazać pierwszy album House Of Death "Midnight Special".

6 września grupa zaliczyła koncertowy debiut podczas Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim.