Hot16challenge2: Beata Kozidrak o Dudzie i Gowinie. Podbiła sieć

Akcja #Hot16Challenge2 rozkręciła się na dobre. W zabawę wciągnęli się weterani rapu, młodzi przedstawiciele sceny oraz osoby w ogóle z nią niezwiązane. Udział w wyzwaniu wzięła także Beata Kozidrak, a jej nagranie szybko podbiło sieć.

Beata Kozidrak wzięła udział w #Hot16Challenge2 /Anna Rezulak/Studio69 / Agencja FORUM

Pierwsza odsłona #Hot16Challenge zorganizowana została w 2014 roku i włączyła się do niej niemal cała scena rapowa.



Reklama

#Hot16Challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny.



Kontynuację akcji w tym roku postanowił rozpocząć Solar, a towarzyszy jej zbiórka na walkę z koronawirusem.

Tym razem, za sprawą Taco Hemingwaya, który nominował Klocucha, wyzwanie wyszło poza środowisko związane z rapem. Nagrania stworzyli m.in. Kuba Wojewódzki, Paweł Domagała, Dawid Podsiadło, Margaret, Katarzyna Nosowska czy Krzysztof Zalewski.



Do zabawy przyłączyli się także politycy. Swoją zwrotką pochwalił się m.in. Andrzej Duda. Nagranie z jego udziałem szybko rozeszło się po sieci. Za sprawą wersu o "ostrym cieniu mgły" szesnastka prezydenta stała się głównym tematem żartów.



Wideo Andrzej Duda #Hot16Challenge2

Swoim nagraniem podzieliła się także wokalistka Bajm, Beata Kozidrak. Zaraz po opublikowaniu filmiku w internecie pojawiły się komentarze, że wokalistka powinna być kandydatką na urząd prezydenta. "Stoi na stacji lokomotywa, będzie nabijać chłopcom aktywa, uff jak gorąco, patrz na to, stary, wjeżdża na koniu Gowin Wspaniały. A za nim biegnie chłopiec zdyszany, tak walczył z ostrym cieniem zawzięcie, 'Chłopie, dasz radę!' - krzyczę do niego, 'Może ci hita zrobię jakiego...?'" - rapuje Kozidrak, nawiązując do zwrotki Andrzeja Dudy.



"Zwierciadło, powiedz mi, kto tutaj sterem, kto umie dzisiaj prowadzić z głową, każdy chce rządzić nam po swojemu, na bezkrólewiu... będę Królową! Ja - dom z marmuru. Nic mnie nie wzruszy, może utonę w długach po uszy, lecz blond królowej COVID nie ruszy" - słyszymy dalej w tekście.



Wideo Beata Kozidrak #hot16challenge2

Fani byli zachwyceni wykonaniem Kozidrak. "Nicki Minaj Polskiej sceny", "Mama Stiflera rozwaliła system", "Wszyscy mogą już iść do domu. Nic lepszego już się nie pojawi!", "Dosłownie jak matka Stiflera z 'American Pie'", "Umarłem i jestem w niebie" - pisali wielbiciele.

Pod nagraniem znalazł się także wpis punkowego zespołu The Analogs. "Kochamy Panią!!! Jeśli ktoś jeszcze raz powie, że to Maryla a nie Pani jest Kólową Polskiej Estrady to od razu dostaje od nas trzy szybkie strzały na brodę" - napisali muzycy.

Dodajmy, że w skarbonce założonej przez Solara jest już prawie 2,4 mln złotych. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Kwota wpłaty jest dowolna, wpłacają zarówno muzycy, którzy biorą udział w wyzwaniu, ale także fani.