Andrzej Duda krytykowany za udział w #Hot16Challenge2

Prezydent Andrzej Duda zaprezentował swoją zwrotkę w ramach akcji #Hot16Challenge2 i wywołał mnóstwo kontrowersji. Udział polityka nie spodobał się wielu raperom, m.in. Peji i Paluchowi.

Akcja #Hot16Challenge2, w której raperzy nagrywają swoją zwrotkę i wspierają zbiórkę pieniędzy na walkę z koronawirusem, błyskawicznie wyszła poza ramy hip hopu.

Swoje szesnastki nagrali nie tylko raperzy, ale również przedstawicieli innych gatunków (Nosowska, Brodka, Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło), dziennikarze, sportowcy i celebryci, a teraz swoje Hot16 zaczęli nagrywać również politycy.

11 maja do akcji dołączył prezydent Polski Andrzej Duda, który nominowany został przez rapera Zeusa.

"Fantastyczna akcja #Hot16Challenge2, choć nominacje od Zeusa przyjąłem z lekkim przerażeniem - nigdy nie rapowałem. W natłoku obowiązków dopiero dzisiaj mogłem odpowiedzieć na zaproszenie. Niech muzyka nas łączy w dobrej sprawie!" - napisał na Twitterze.



Polityk do dalszej zabawy nominował: Marylę Rodowicz, zespół Pectus, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Golec uOrkiestrę oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

Nagranie ma już ponad milion wyświetleń, natomiast w ostry sposób skomentowali ją popularni raperzy:

"Hot16 polityków... Chyba nie ma nic dalej. Czekam na sprawy w sądzie gdzie będą się posiłkować swoimi tekstami. No i ciekawe czy wpłacają kasę, którą mają z naszych podatków, żeby wspierać szpitale utrzymywane z naszych podatków. Uważaj na nominacje" - napisał Paluch.

"Co próbuje nam przekazać nasza Głowa Państwa?" - skomentował Kali.

"Jakie życie raki rap. Nie zgadzam się. Kabaret to był Dudek a nie Duda. Świat stanął na ch... i tańczy sobie breka. Beka. Komentuję tutaj bo pod filmem wyłączone. Proszę szanownych kolegów o rozsądne nominacje, ale chyba już na to za późno. Shit is Real" - podsumował wymownie zwrotkę Peja.



"Quo Vadis. Co się wydarzyło to się nie odwydarzy. Myślę, że tylko Tadeusz Rydzyk i Jarosław Kaczyński mogą zamknąć challenge. Dalej to już sobie nie wyobrażam, wyżej niż ostry cień mgły już nie może być. To jest tak, może się mylę - ale czy właśnie prezydent naszego kraju nominował premiera naszego kraju do wzięcia udziału w akcji, której celem jest pomaganie służbie zdrowia, ponieważ nasz kraj sobie nie daje rady? Czy mi się wydaje, że tak jest czy chodzi tylko o rapowanie? To zabrnęło za daleko moje mordy, tak mi się wydaje, no ale pomaganie jest trendy, więc fajnie. Mam nadzieję, że ktoś wytłumaczy, o co chodzi z tą mgłą. A tak już poza jajcami - uważam, że to bardzo nieuczciwe i stanowczo protestuję przeciwko robieniu sobie kampanii wyborczej na akcji charytatywnej, bo chyba nie mamy wątpliwości, że to element kampanii wyborczej (...) Czekam na zwrotkę premiera, no i czekam na gorące nominacje! Swoją drogą ktoś powinien nominować teraz Joannę Szczepkowską, by mogła nagrać Hot16Challenge i powiedzieć 'Proszę Państwa, dzisiaj oficjalnie skończył się w Polsce hip-hop... a zaczęło się coś więcej'. Ja p**dolę, nie sądziłem, że tego dożyję" - skomentował na Instagramie Tede.

"Żałuję, że nie nominował Dolanda Trumpa. Cieszy mnie bardzo, że cała Polska rapuje - tak zwrotkę prezydenta dla CGM-u skomentował Solar.