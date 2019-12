Hołd dla Marie Fredriksson (Roxette). Niesamowite wykonanie "Listen To Your Heart"

Chór PS22, składający się z piątoklasistów z publicznej szkoły w Nowym Jorku, opublikował swoją wersję utworu "Listen To Your Heart". To hołd dla zmarłej wokalistki Roxette.

Dziecięcy chór funkcjonuje od 2000 roku /Mike Coppola/WireImage /Getty Images

Szkolny chór od 19 lat prowadzi Gregg Breinberg. "RIP Marie Fredriksson z Roxette... Byłem ogromnym fanem talentu tej kobiety i jestem zdruzgotany tą stratą" - napisał pod filmem prowadzący i założyciel chóru.



Nagranie zostało ciepło przyjęte przez fanów. "Byłaby tak wzruszona, słysząc tę interpretację... Pięknie wykonane anielskimi głosami", "Naprawdę niesamowite! Jesteście dzisiaj moją inspiracją! Dziękuję milion razy!" - czytamy w komentarzach.

Pojawiły się także podziękowania opublikowane z konta Roxette.

Chór PS22 funkcjonuje od 2000 roku. W jego skład wchodzą uczniowie wybierani na początku każdego roku szkolnego. Spotykają się dwa razy w tygodniu i występują na szkolnych imprezach, a także na specjalnych imprezach w Nowym Jorku. Chór zasłynął dzięki filmom na platformie YouTube. Grupa wystąpiła także na rozdaniu Oscarów w 2011 roku w Los Angeles.



Zespół znany jest z interpretowania popularnych utworów pop oraz R&B.



Marie Fredriksson ( sprawdź! ) zmarła 9 grudnia 2019 roku po wieloletniej walce z chorobą. Miała 61 lat.

Wokalistka grupy Roxette od lat chorowała - w 2002 r. wykryto u niej guza mózgu. Do aktywnego koncertowania z zespołem powróciła niemal dekadę później.

Problemy zdrowotne sprawiły, że w kwietniu 2016 r. trasa Roxette została odwołana. Lekarze zalecili wówczas wokalistce zakończenie występów na scenie.

"Dziękuję Marie, dziękuję za wszystko. Byłaś wspaniałym muzykiem, mistrzem głosu, cudownym wykonawcą. Dziękuję za to, że pomalowałaś moje czarno-białe piosenki w najpiękniejsze kolory" - napisał w pożegnaniu Per Gessle ( sprawdź! ), z którym wokalistka tworzyła duet Roxette.

Mąż Marie Mikael Bolyos z dwójką dzieci Josefin i Oscarem poprosili o uszanowanie prywatności.

Poinformowano, że prywatny pogrzeb odbędzie się tylko dla najbliższej rodziny.

Na facebookowym profilu Roxette pojawiła się informacja o księdze kondolencyjnej dla Marie Fredriksson.

Fani mogą się do niej wpisywać przed byłym studiem EMI (obecnie Baggpipie), gdzie pojawiło się miejsce pamięci.

"Rodzina Marie prosi o wsparcie dla organizacji walczących z rakiem, w Szwecji jest to Cancerfonden" - czytamy.



W mediach społecznościowych pojawia się też mnóstwo wpisów żegnających 61-letnią gwiazdę.

W ciągu trwającej ponad trzy dekady kariery grupa Roxette sprzedała ponad 75 mln płyt. Do największych sukcesów należą "Look Sharp!" z 1988 r. z przebojami "Listen to Your Heart", "The Look", "Dangerous" i "Dressed for Success".



Podtrzymaniem dobrej passy była przygotowana na potrzeby filmu "Pretty Woman" odświeżona wersja bożonarodzeniowej piosenki "It Must Have Been Love". Do dziś to jeden z największych sukcesów w karierze Roxette.

Po płycie "Joyride" z 1991 r. (ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy, kolejne single na szczytach list przebojów) o Roxette zaczęto mówić, że jest "współczesną grupą ABBA", nawiązując do oszałamiających triumfów ich rodaków niemal dwie dekady wcześniej.

