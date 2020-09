Hjelvik: Kiedy premiera debiutu?

Norweg Erlend Hjelvik ma już za sobą nagrania debiutanckiego albumu "Welcome To Hel".

Erlend Hjelvik był wcześniej wokalistą Kvelertak /PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Pierwszą płytę solowego, viking / heavymetalowego projektu Hjelvik zarejestrowano i zmiksowano w studiu The Hallowed Halls w Portland w stanie Oregon, gdzie nad wszystkim czuwał Justin Phelps (Joe Satriani, Poison Idea, Slough Feg). Solowy debiut byłego frontmana norweskiej grupy Kvelertak poddał masteringowi laureat nagrody Grammy Alan Douches (Mastodon, Converge, Baroness).

Autorem okładki "Welcome To Hel" oraz logo projektu jest legendarny w świecie muzyki metalowej artysta Joe Petagno.



Wśród gości usłyszymy Matta Pike'a (Sleep, High On Fire) i Mike'a Scalziego (Slough Feg).



Longplay "Welcome To Hel" trafi do sprzedaży 20 listopada nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.

Debiutancki album projektu Hjelvik promuje już teledysk "North Tsar", którego realizacją zajęła się wrocławska Grupa 13. Zdjęcia kręcono w osadzie wikingów na Wolinie.



Wideoklip "North Tsar" Hjelvik możecie sprawdzić poniżej: