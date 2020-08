Hjelvik: Solowy projekt byłego frontmana Kvelertak

Erlend Hjelvik, były wokalista norweskiej grupy Kvelertak, podpisał kontrakt i szykuje debiut solowego projektu.

Norweg podpisał właśnie stosowne dokumenty z niemiecką Nuclear Blast Records. Pierwszym owocem współpracy obu stron będzie debiutancki album projektu Hjelvik zatytułowany "Welcome To Hel".

W przedsięwzięciu tym pomagają Erlendowi Rob Steinway (gitara prowadząca), Remi André Nygård (gitara rytmiczna), Alexis Lieu (bas) i Kevin Foley (perkusja).

Hjelvik określa swoją twórczość jako black / viking / heavy metal. Płyta "Welcome To Hel" ma się ukazać jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, że 35-letni Erlend Hjelvik był frontmanem Kvelertak, black / punk / heavymetalowej sensacji z Norwegii, w latach 2006-2018. Z grupą ze Stavanger nagrał trzy longplaye, które zapewniły Kvelertak liczne wyróżnienia oraz trasy u boku takich tuzów jak choćby Metallica. W latach 2009-2017 Hjelvik był także jednym z wokalistów blackmetalowej formacji Djevel z Oslo z udziałem m.in. Fausta (perkusja; eks-Emperor, Thorns, Aborym).

Krótką zapowiedź "Welcome To Hel" Hjelvika możecie zobaczyć poniżej:

