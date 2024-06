Wyjaśnijmy od razu, że skład High Parasite tworzą znany z My Dying Bride wokalista Aaron Stainthorpe; grający na basie wokalista Tombs; gitarzysta rytmiczny Sam Hill; gitarzysta prowadzący Jonny Hunter; oraz perkusista Dan Brown.

Album "Forever We Burn" wyprodukował Gregor Mackintosh, gitarzysta Paradise Lost. Miksem debiutanckiego materiału High Parasite zajął się Lawrence MacKrory. Twórczość Brytyjczyków to muzyka z pogranicza gothic i doom metalu, którą sami muzycy wolą jednak określać mianem death popu.



"Zespół ten od dawna czaił się w ciemnościach, rozwijając się, rosnąc, ewoluując, by wreszcie odsłonić przed światem swoją własną odmianę mroku. Lawirując pomiędzy metalem, gothic rockiem i dark synth popem narodził się High Parasite i jego death pop!" - precyzuje Aaron Stainthorpe.



Czy High Parasite ma szansę zostać z nami na dłużej?

"To nie jest żaden projekt poboczny. To nowa koncertująca i nagrywająca grupa. 'Forever We Burn', nasz debiutancki album, to pokazanie naszego uwielbienia dla wszystkiego, co gotyckie i okazałe, wraz ze wspólnym przekonaniem, że mroczna muzyka nie musi pozostawać w cieniu" - deklaruje frontman My Dying Bride, którego macierzysta formacja, borykająca się z wewnętrznymi problemami, odwołała niedawno wszystkie koncerty w ramach promocji wydanego w kwietniu, nowego albumu "A Mortal Binding".



Debiutancki longplay High Parasite będzie mieć swą premierę 27 września nakładem - należącej do fińskiej wytwórni Spinefarm - brytyjskiej Candlelight Records.



W premierowym utworze "Let It Fail" High Parasite zaśpiewała gościnnie Heather Thompson z Tapping The Vein, prywatnie żona wspomnianego Gregora Mackintosha, która wielokrotnie pojawiała się również na płytach Paradise Lost.

Powstały do "Let It Fail" teledysk High Parasite możecie zobaczyć poniżej:

Wideo High Parasite - Let It Fail

High Parasite - szczegóły albumu "Forever We Burn"(tracklista):

1. "Forever We Burn"

2. "My Syndrome"

3. "Grave Intentions"

4. "Wasn't Human"

5. "Concentric Nightmares"

6. "Hate Springs Eternal“

7. "Parasite"

8. "Let It Fail"

9. "Widowmaker"

10. "We Break We Die".