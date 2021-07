Hellium gra Turbo. Nowy projekt Wojciecha Hoffmanna

Zupełnie nowy projekt Hellium dowodzony przez lidera Turbo Wojciecha Hoffmanna przypomni anglojęzyczne płyty jego macierzystej formacji z początku lat 90. - "Dead End" i "One Way". Muzyk metalowej legendy zapowiada też premierowy album Hellium.

"Uwaga Hellium nadchodzi" - tak Wojciech Hoffmann, gitarzysta i lider grupy Turbo, zapowiada swój nowy projekt.

Hellium będzie wykonywał utwory z płyt "Dead End" i "One Way" nagranych w latach 1990 i 1992.

"W najbliższym czasie zostanie zarejestrowany zupełnie nowy materiał na pierwszą płytę zespołu" - dodaje Hoffman.

U jego boku w składzie Hellium pojawili się gitarzysta Marcin Białożyk (brał udział w nagraniach "One Way"), basista Przemysław Niezgódzki (od 2018 r. jest drugim gitarzystą Turbo), wokalista Jacek Zema (Mindfak) i perkusista Paweł "Pavulon" Jaroszewicz (m.in. Antigama, eks-Vader, Decapitated, Hate, Crionics, Thy Disease, Christ Agony i Rootwater).

Płyty "Dead End" i "One Way" utrzymane w stylistyce death/thrash metalu powstały po rozłamie i rozstaniu z wokalistą Grzegorzem Kupczykiem i gitarzystą Andrzejem Łysówem. Na pierwszym z tych dwóch albumów funkcję wokalisty i drugiego gitarzysty pełnił Robert "Litza" Friedrich, ówczesny muzyk Acid Drinkers. Z kolei "One Way" nagrany przez całkowicie nowy skład (jedynym muzykiem ze stażem w Turbo został Hoffmann) ukazał się tylko na kasecie i przypieczętował zakończenie działalności na niemal pięć lat.



Obecnie w Turbo obok Hoffmanna występują basista Bogusz Rutkiewicz (z przerwami od 1983 r.), wokalista Tomasz Struszczyk (od 2007 r.), perkusista Mariusz Bobkowski (2000-2001 i od 2011 r.) oraz gitarzysta Przemysław Niezgódzki.

W listopadzie 2020 r. zespół podsumował swoje 40-lecie dwupłytową składanką "The Greatest Hist" zawierającą 27 utworów wybranych przez fanów Turbo.