Wydany w 1983 roku debiutancki album Turbo zawiera największy przebój zespołu - tytułową balladę "Dorosłe dzieci", jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka lat 80. Autorem słów jest zmarły w maju 2011 roku Andrzej Sobczak, który napisał większość tekstów na płytę "Dorosłe dzieci".

- Myślę, że grałem go ["Dorosłe dzieci"] z tysiąc razy. Ale nie mam dość tego utworu. Bardzo go lubię i lubię go grać. Od razu czuję się jak małolat. Czuję atmosferę tamtych lat, lat 80. To w końcu mój największy przebój - mówił nam Wojciech Hoffmann, gitarzysta Turbo i autor muzyki do utworu "Dorosłe dzieci".

Reklama

Zdjęcie Turbo w 1985 r., pierwszy z lewej Grzegorz Kupczyk, w środku Wojciech Hoffmann / Tomasz Gawalkiewicz / Agencja FORUM

Album "Dorosłe dzieci" nagrali Grzegorz Kupczyk (wokal), Wojciech Hoffmann (gitara), Andrzej Łysów (gitara), Piotr Przybylski (bas) i Wojciech Anioła (perkusja). W obecnym składzie Turbo występuje już tylko Hoffmann, absolutny lider poznańskiej legendy heavy metalu.

Za nową aranżację i wykonanie przeboju "Dorosłe dzieci" odpowiada zespół HellHaven z Myślenic. Do gościnnej współpracy muzycy zaprosili Grzegorza Kupczyka (obecnie lidera grupy CETI), Jerzego Styczyńskiego (gitarzysta bluesrockowego zespołu Dżem), Adama Nawarę (wokal), Michała Górkę (wiolonczela) i Nathana Marble'a (gitara).

Clip HellHaven Dorosłe Dzieci - & Grzegorz Kupczyk (CETI, ex Turbo) & Jerzy Styczyński (Dżem)

"W założeniu to nawiązanie do scenografii pierwotnego klipu" - ujawnia Grzegorz Kupczyk.



"Dla mnie bardzo dobra wersja. Panowie gratuluję" - napisał w komentarzu Wojciech Hoffmann.

Instagram Post Rozwiń

"Masz 20+ lat, dookoła piorunująca inflacja, mikrokawalerki, drożyzna i reglamentacja w sklepach, strach przed wojną nuklearną, brak perspektyw na stabilną przyszłość, problemy ze swobodnym podróżowaniem, propaganda w telewizji. Brzmi znajomo? Powinno. Ale to nie jest tylko opis obecnej sytuacji w Polsce. To Polska lat 80., kiedy Wojciech Hoffmann wymyśla piorunujący riff, Andrzej Sobczak tekst a Grzegorz Kupczyk linię wokalną do utworu, który stanie się hymnem przez następne 40 lat" - czytamy we wpisie HellHaven.

Dotychczasowy autorski dorobek HellHaven zamyka trzeci duży album "Mitologia bliskości serc" z sierpnia 2021 r. To zarazem pierwsze wydawnictwo formacji zawierające materiał w języku polskim.



Clip Turbo Dorosłe dzieci

Sprawdź tekst przeboju "Dorosłe dzieci" w serwisie Teksciory.pl!