Heart Attack bardziej ekstremalnie na nowej płycie "Negative Sun"

"Negative Sun" będzie pierwszą płytą thrash / groovemetalowego Heart Attack z Cannes w barwach niemieckiej Atomic Fire Records, nowej wytwórni Markusa Staigera, założyciela Nuclear Blast Records. Jej premierę zaplanowano na 10 czerwca (CD, na winylu, cyfrowo).

Okładkę pierwszego od pięciu lat albumu Francuzów zaprojektował rodzimy artysta Florian Le Guillou alias Flow, którego praca widnieje również na "The Resilience", poprzednim longplayu Heart Attack z 2017 roku.

"Pod względem muzyki 'Negative Sun' jest bardziej ekstremalny. Na wszystkich płaszczyznach. Z taką gwałtownością jeszcze nie graliśmy. Z drugiej zaś strony, na całego uwolniliśmy nasz melodyjny potencjał - klawisze, a nawet partie symfoniczne. Słychać także wpływy popu! Mówiąc w skrócie, zrobiliśmy to, na czym nam zależało: przytłaczająco mroczny album z radośniejszymi przebłyskami, niczym iskry rozświetlające ciemność" - napisali członkowie Heart Attack.

Trzecią płytę Heart Attack zarejestrowano w Art Music Studio we współpracy z zaprzyjaźnionym producentem Sebastienem Camhi. Nowy album Francuzów wieńczy przeróbka "Jesus He Knows Me" Genesis. Warto też dodać, że w utworze "Twisted Sacrifice" zaśpiewał gościnnie Rasta, wokalista krośnieńskiego Decapitated.

Teledysk "Wings Of Judgement" Heart Attack możecie zobaczyć poniżej:

Clip Heart Attack Wings Of Judgement

Nie zapomnijcie też sprawdzić przeróbki "Jesus He Knows Me" Genesis w wykonaniu Francuzów:

Wideo HEART ATTACK - Jesus He Knows Me (Genesis Cover)

Oto program longplaya "Negative Sun":

1. "Rituals"

2. "Septic Melody"

3. "Wings Of Judgement"

4. "World Consumption"

5. "The Messenger"

6. "Twisted Sacrifice"

7. "Bound To This Land"

8. "Take Your Pride Back"

9. "Negative Sun"

10. "Jesus He Knows Me".