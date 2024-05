Jacek Zieliński zmarł 6 maja 2024 roku. Znany był przede wszystkim jako współzałożyciel legendarnej grupy Skaldowie. W branży muzycznej spełniał się jako wokalista, trębacz, skrzypek, a także aranżer. O śmierci artysty w mediach społecznościowych poinformował profil Piwnicy pod Baranami. "Zmarł Jacek Zieliński, wielki polski artysta - współtwórca Skaldów - ale również nasz wielki Przyjaciel i kompozytor" - czytamy we wpisie.

Jacek Zieliński był cenionym artystą zarówno przez swoich słuchaczy, jak i przyjaciół z branży, z którymi zdarzało mu się współpracować przy różnorodnych projektach. Wielu z nich odczuło poniesioną stratę i postanowiło podzielić się ze swoimi obserwatorami ostatnim pożegnaniem.

Reklama

Na profilu znanej polskiej dziennikarki i prezenterki telewizyjnej, Agaty Młynarskiej, pojawiło się wspomnienie o Jacku Zielińskim. "Odszedł wspaniały muzyk i artysta. Człowiek o wielkim sercu. Szczery, skromny, kochany. Pusto strasznie... i cicho przeraźliwie..." - napisała kobieta. Wspomniała o najbliższych Jacka Zielińskiego, którzy będą musieli poradzić sobie z ogromną tęsknotą. "Skaldowie - Jacek i Andrzej Zielińscy. Genialni muzycy. Bracia, przyjaciele. Zawsze razem na scenie. Zawsze uśmiechnięci i życzliwi. [...] Myśli biegną do Andrzeja, najbliższych, których kochał, do kolegów z zespołu i przyjaciół. Składam wyrazy najszczerszego współczucia" - dodała Agata Młynarska.

Dziennikarka opisała także wspomnienia, jakie wiąże z osobą Jacka Zielińskiego. "Czułość i życzliwość jaką okazywali nam podczas pożegnania taty, wspólne śpiewanie w Teatrze Ateneum po pogrzebie ojca - to są chwile, które zostają w sercu na zawsze. Dziękuję za to, że mogłam słuchać Jacka i czerpać z jego ogromnego doświadczenia, cieszyć się wspólną pracą, a potem gadać i gadać i gadać... Nigdy nie zapomnę jednego z najważniejszych koncertów w moim życiu. Jubileuszu Skaldów w podczas Festiwalu w Opolu w 2015 roku. Miałam zaszczyt prowadzić ten koncert i wspólnie go przygotować razem z braćmi Zielińskimi. Rozbiliśmy bank z oglądalnością, a publiczność w amfiteatrze, mimo deszczu, szalała już od pierwszych taktów piosenek. Jak to będzie bez Jacka? Bez jego gry na trąbce i skrzypcach? Bez śpiewu i radosnych podskoków na scenie?" - napisała Młynarska.

Jacka Zielińskiego pożegnała także Magda Steczkowska - polska piosenkarka popowa i siostra Justyny Steczkowskiej. "Jacku... Z całego serca dziękuję Ci za Twoją ogromną życzliwość, uśmiech, cudowną energię i zawsze miłe słowo️. Nie mówię żegnaj a do zobaczenia..." - napisała na Instagramie. Dodała przy tym zdjęcie uśmiechniętego Zielińskiego, siedzącego przy pianinie.

Jeden z artystów młodego pokolenia podzielił się wspomnieniem ze wspólnego występu z grupą Skaldowie, wyrażając przy tym smutek po odejściu Zielińskiego. "Nie żyje Jacek Zieliński ze Skaldów, jest mi ogromnie przykro. Jestem zaszczycony, że mogłem wystąpić z tym legendarnym zespołem i zaśpiewać z panem Jackiem niecały rok temu w Krakowie. Skaldowie jesteście legendą! Kondolencje dla całej rodziny R." - napisał Ralph Kaminski w mediach społecznościowych. Zamieścił także nagranie z koncertu, na którym wspólnie z Jackiem Zielińskim zaśpiewał "Prześliczną wiolonczelistkę".

Instagram Rolka Rozwiń

Na facebookowym koncie Krzysztofa Cugowskiego również pojawiło się kilka poruszających słów, żegnających Jacka Zielińskiego. "Kończy się pewna epoka, odchodzą wielcy. Dzisiaj pożegnał się z nami Jacek Zieliński, współtwórca Skaldów, wspaniały człowiek i artysta. Odpoczywaj w spokoju po tamtej stronie..." - napisał były wokalista Budki Suflera.

Na profilu grupy Budka Suflera z kolei pojawiło się dłuższe wspomnienie o Jacku Zielińskim, od wszystkich członków zespołu. "Smutny to czas. Wczoraj 06.05.2024 odszedł od nas kolejny wielki artysta Jacek Zieliński - wokalista, skrzypek, trębacz, kompozytor. Jacek będąc gwiazdą zespołu Skaldowie od blisko sześćdziesięciu lat zachwycał nas szczerością i pięknem wykonań muzyki Skaldów. Na dzisiejszym muzycznym rynku utwory, jakie Jacek wraz z bratem Andrzejem proponowali, to perły i diamenty. Trudno nie mieć głęboko w sercu takich pieśni jak 'W żółtych płomieniach liści' śpiewanych przez Jacka i Łucję Prus w Opolu, czy 'Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał', lub 'Cała jesteś w skowronkach'. Nie podejmuję się wymieniać tytułów wszystkich utworów które do dzisiaj są uwielbiane i śpiewane przez Polaków na całym świecie. Jacek Zieliński był i będzie synonimem cudownej melodyki, harmonii i treści polskiej piosenki. Żegnaj Przyjacielu" - czytamy.

"P.S Pod koniec ubiegłego roku Jacka i Andrzeja Zielińskich zaprosiliśmy jako gości na nasz jubileuszowy lubelski koncert Budki Suflera. Obaj to zaproszenie przyjęli..." - dodał przedstawiciel Budki Suflera.

Jacka Zielińskiego pożegnała także piosenkarka Anna Rusowicz. "Wujaszku... Tak mi smutno... Coś się kończy... jakaś epoka" - napisała w mediach społecznościowych. "Pozostały piosenki, wspomnienia i tak Aniu, jak napisałaś, kończy się jakaś epoka", "Znikają wielcy ludzie, na których się wychowywałem..." - dodali fani w komentarzach.

Instagram Post Rozwiń

Legendarny artysta został pożegnany także przez Pawła Trześniowskiego, który współpracował z zespołem Skaldowie przy okazji promocji płyty i koncertu "Z biegiem lat". "Pamiętam, że było miło i na luzie... Skaldowie trochę nie odnajdywali się w nowych czasach pełnych marketingowych sztuczek, ale wciąż dobrze grali i chcieli grać. Rozbawili mnie, gdy do promocji przysłali jedno jedyne zdjęcie na którym stali w domowych strojach i rozdeptanych kapciach. Rozczuliło mnie to zdjęcie. Ale też pomyślałem sobie 'oj, ci panowie to mają niezły luz'. [...] Tak, na scenie też mieli niezwykły luz... Dotarło też do mnie, że napisali całą masę niezapomnianych przebojów... Panie Jacku nie domykajmy drzwi... Może zaczniemy żyć od nowa?" - czytamy na Instagramie.