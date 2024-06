Program Polsatu "Idol" był jednym z największych talent shows w Polsce. To tutaj swoje kariery zaczynali, m.in. Ania Dąbrowska, Krzysztof Zalewski, Monika Brodka, Ewelina Flinta, Tomek Makowiecki, czy Sławek Uniatowski.

Zadebiutował na antenie w kwietniu 2002 roku, a pierwszą edycję zwyciężyła Alicja Janosz. "Idol" był dla niej trampoliną do zdobycia popularności, pomimo że dwa lata wcześniej występowała w "Szansie na sukces", która nie przyniosła jej większego rozgłosu.

Niedługo później wydała swój pierwszy album "Ala Janosz", gdzie znalazł się jej wielki przebój "Zbudziłam się". Nie da się ukryć, że piosenkarka rzadko udziela się w mediach.

"Przez lata słyszę, co się ze mną stało, bo nie ma mnie w telewizji... Jest sporo artystów, którzy wcale nie są obecni w mediach masowych, a istnieją, grają, mają swoich fanów. Od ponad dwudziestu już lat żyję z koncertów, pracuję też na moich autorskich warsztatach 'Mam głos' ze śpiewającymi dzieciakami i kobietami; cały czas robię to, co kocham" - tłumaczyła w "Wprost".

Bartosza Niebieleckiego, czyli aktualnego męża, poznała w zespole HooDoo Band, do którego dołączyła w 2006 roku. Cztery lata później wzięli ślub, a później doczekali się syna Tymona. Dziś koncertuje oraz uczy muzyki w przedszkolu.

Podczas pierwszej edycji "Idola" Janosz rywalizowała z Szymonem Wydrą, który zajął trzecie miejsce w finale (przed nim była jeszcze Ewelina Flinta). Podobnie jak zwyciężczyni, najpierw próbował swoich sił w programie TVP.

Od 1992 roku występuje z zespołem Carpe Diem, z którym wylansował takie hity jak: "Teraz wiem", "Pozwól mi lepszym być" i "Jak ja jej to powiem". Prywatnie jest żonaty i ma dwójkę dzieci Simonę i Ryszarda.

Alicja Janosz i Szymon Wydra spotkali się po latach!

Po dekadach od debiutu w konkursie, Janosz i Wydra mieli okazję spotkać się na backstage. Tym razem wokaliści zagrali własne koncerty na jednej scenie w Prudniku. Branża muzyczna to mały świat, więc czasem muzykom zdarza się spotykać swoich znajomych sprzed lat.

Całe zajście zostało nagrane i opublikowane na Instagramie Janosz. Widać, że cieszyli się swoim towarzystwem. Wydra z zaskoczenia wziął artystkę na ręce, co skwitowała pod wideo: "jak zawsze bez pytania". Co ciekawe, w tym samym miejscu dzień wcześniej "idolowy" kolega, Tomek Makowiecki.

Alicja była zachwycona spotkaniem, więc nie omieszkała zrelacjonować je na mediach społecznościowych. Zaproponowała także wspólne spotkanie.

"Stęskniłam się za tą IDOL-ową ekipą. Robimy jakieś 'spotkanie klasowe'?" - zapytała, po czym oznaczyła Ewelinę Flintę, Anię Dąbrowską i Gosię Stępień.

Ostatnia z wymienionych bardzo się ucieszyła i zdążyła się już zadeklarować.: "Ja bardzo chętnie! Miło by było się z Wami zobaczyć. Dawajcie znać, kiedy i gdzie. Całuję Alusiu". Podobnie jak Paweł Nowak, który niegdyś konkurował z Janosz: "bardzo chętnie, czekam na rozwój sytuacji".

Publikację żartobliwie skomentował Adam Sztaba: "Jak będzie klawiatura, to wpadam. W innym wypadku będę zarobiony".