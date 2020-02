Gwiazdy dla Skolimowa i "Jest taki dom": W teledysku m.in. Paweł Królikowski, Daniel Olbrychski i Małgorzata Kożuchowska

"Jest taki dom" to piosenka charytatywna, która powstała specjalnie z myślą o Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie i jego mieszkańcach. Do sieci trafił właśnie teledysk do tego nagrania.

Paweł Królikowski z żoną Małgorzatą Królikowską w teledysku "Jest taki dom" /

Za utworem stoją Marcin Nierubiec (muzyka) i Marek Dutkiewicz (tekst).

Reklama

Ten pierwszy to kompozytor dla takich gwiazd, jak m.in. Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Michał Bajor, Krzysztof Kiljański, Doda, Bohdan Łazuka, Gromee i in.

Z kolei Marek Dutkiewicz napisał teksty kilkuset piosenek, z których wiele stało się przebojami. Tworzył dla takich wykonawców, jak m.in. 2+1, Zdzisława Sośnicka, Budka Suflera, Anna Jantar, Ewa Farna, Kombi, Lombard, Urszula, Halina Frąckowiak, Lady Pank, Irena Jarocka czy Majka Jeżowska.

"Piosenka, która stworzyliśmy z Markiem Dutkiewiczem powstała z potrzeby serca. Dużo się mówi o młodych, zdolnych artystach, zapominając często o tych starszych, wybitnych, których apogeum kariery minęło. Dom Aktora w Skolimowie jest wspaniałym miejscem, które sprawia, że jesień życia nestorów naszej kultury nabiera kolorów. Pamiętajmy o starszych artystach, bo to na ich piosenkach, wierszach, czy przedstawieniach wychowały się całe pokolenia" - mówi Marcin Nierubiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Dutkiewicz: Szajs sączy się z anten radiowych Newseria Lifestyle

W utworze i teledysku "Jest taki dom" wystąpili Daniel Olbrychski, Wiktor Zborowski, Olga Bończyk, Piotr Machalica, Joanna Dark, Paweł Królikowski, Joanna Kurowska, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Królikowska, Krystyna Tkacz, Elżbieta Panas, Mariusz Wawrzyńczyk, Marcel Sabat, Marcin Nierubiec, Alexandra Linda, Marlena Miarczyńska oraz inni.

"Jest taki dom" to ostatni projekt w który się zaangażował Paweł Królikowski. Aktor i juror "Twoja twarz brzmi znajomo" krótko potem trafił do szpitala, gdzie przeszedł poważną operację.



Czarno-biały klip wyreżyserował Dominik Wójcik, a producentką teledysku jest Lidia Popiel.