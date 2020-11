Gwiazdy disco polo wstydzą się za Sławomira Świerzyńskiego. "Przepraszamy za Bayer Full"

Słowa Sławomira Świerzyńskiego o zespole Kult oburzyły także ludzi ze środowiska disco polo. "KULTura nie boli" - napisał wokalista grupy D-Bomb przypominając na Instagramie swoje archiwalne zdjęcie z liderem Bayer Full.

Przypomnijmy, że Sławomir Świerzyński był gościem programu "Debata Dnia" w Polsat News. Lider grupy Bayer Full wypowiadał się m.in. na temat listy beneficjentów z Funduszu Wsparcia Kultury. Podział 400 mln zł na ponad dwa tysiące podmiotów wywołał gorącą dyskusję w środowisku muzycznym.

W niedzielę (15 listopada) wicepremier i minister kultury Piotr Gliński poinformował o wstrzymaniu wypłat "do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości".

Sławomir Świerzyński ( sprawdź! ) miał otrzymać 150 tys. zł, a firma jego żony Renaty Świerzyńskiej - Bayer Full Impresariat - kolejne 400 tys. zł.

W programie "Debata Dnia" "cesarz disco polo" odniósł się m.in. do słów Kazika Staszewskiego, który wytłumaczył, dlaczego razem z grupą Kult ( sprawdź! ) nie ubiegał się o wsparcie. Rockman uważa, że rząd nie ma własnych pieniędzy i jeżeli jakieś rozdaje, to wcześniej musi je komuś zabrać. Powiedział, że jeśli ktoś chce pomóc muzykom, to kupi płytę.

"A kto by chciał ich płytę kupić" - pytał Sławomir Świerzyński.

Lider Bayer Full ( sprawdź przebój "Blondyneczka"! ) przypomniał też, że jego grupa sprzedała dotąd 17 mln płyt.

W mediach społecznościowych nie zabrakło prześmiewczych wpisów w stylu "A czy Wy znacie taki zespół jak Kult?". Co ciekawe, ekipę Kazika wsparły też inne gwiazdy disco polo.



Łukasz Gesek zwrócił uwagę na liczbę fanów obu formacji na Facebooku. Kult ma tam ponad 300 tys., a Bayer Full - ok. 15 tys.

"Te liczby mówią same za siebie. Kultu słuchaliśmy, gdy byliśmy młodzi i nadal słuchamy i kupujemy nadal płyty. Ten lider i ten wokalista nie powinien się w ogóle wypowiadać w ich temacie i naszej branży. Trzeba przeprosić zespół Kult i inne zespoły - jeżeli on tego nie zrobi, to ja teraz mówię: Przepraszam" - powiedział wokalista w relacji na swoim Instagramie.

Przeprosiny za lidera Bayer Full wystosował także Marcin Niewiadomski z zespołu B-QLL. W tle filmiku słychać słowa piosenki "Wstyd" grupy Kult. To tytułowe nagranie z wydanego w 2016 r. albumu, który pokrył się platyną (za sprzedaż ponad 30 tys. egzemplarzy).

Z kolei Bartek Padyasek z formacji D-Bomb opublikował swoje zdjęcie, na którym napisał "Przepraszam za Bayer Full". "KULTura nie boli" - dodał.

Dodał również archiwalną fotografię ze Sławomirem Świerzyńskim. "Telewizja jednak kłamie co widać na załączonym obrazku" - napisał przy przerobionym zdjęciu (liderowi Bayer Full dorobił logo Kultu na koszulce).