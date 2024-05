Gwiazdor "The Voice" został rolnikiem! Tak wygląda jego wiejska posiadłość

Gwen Stefani i Blake Shelton poznali się w 2015 roku na planie programu "The Voice". To wtedy Shelton złożył pozew o rozwód ze swoją drugą żoną, wokalistką country Mirandą Lambert. Para zaręczyła się w październiku 2020 roku, a ślub odbył się w lipcu 2021 roku na ranczu Sheltona w Oklahomie. Muzyk samodzielnie zbudował tam wielki dom oraz kaplicę, w której para powiedziała sobie "tak".

Blake Shelton, jeden z najbogatszych muzyków country, zarabiał około 13 milionów dolarów za sezon "The Voice". Jego posiadłość w Tishomingo, otoczona z trzech stron drzewami i położona nad malowniczym jeziorem, składa się z trzech części, a także jest połączona z mniejszym, kamiennym domem.

Blake Shelton: Nowe życie po "The Voice"

Blake Shelton, jak sam przyznał w kilku wywiadach, nie tęskni za pracą w telewizji. "Nie tęsknię. Robiłem to przez 23 sezony. Jeśli mam być szczery, nigdy nie planowałem, że będę tam tak długo" - powiedział w rozmowie z Jennifer Hudson.

Według "US Weekly", były trener jest zachwycony swoim życiem po opuszczeniu "The Voice". "To dla niego ogromna ulga być bardziej elastycznym i mieć więcej miejsca w kalendarzu" - informuje magazyn.

Shelton regularnie udostępnia zdjęcia i filmy ze swojego gospodarstwa. Na mediach społecznościowych chwali się swoim traktorem i pracą w polu z Gwen Stefani. "Jak mija wam dzień? Świetnie! Właśnie byłem na zewnątrz" - pisał do fanów, pokazując swój pojazd.

"To czas na rolnictwo, moi drodzy! Jesteśmy rolnikami" - krzyczał na jednym z filmów, śpiewając o swoim traktorze marki Kubota.

Tak wygląda posiadłość byłego trenera "The Voice":

Blake Shelton: Pożegnanie z "The Voice" po 23. sezonach

W 2022 roku Blake Shelton ogłosił, że odchodzi z "The Voice". Ostatecznie zakończył swoją przygodę z show po 23. sezonie, a jego miejsce zajęła Reba McEntire.

"Siłowałem się z tymi myślami od dawna i zdecydowałem, aby odejść z 'The Voice' po 23. sezonie. Ten program zmienił moje życie w każdym możliwym aspekcie na lepsze i zawsze będę czuł się tu jak w domu. To była niezła jazda przez ostatnie 12 lat. Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w tworzenie 'The Voice' - stacji NBC, producentom, scenarzystom, muzykom, załodze technicznej i cateringowi. Jesteście najlepsi" - stwierdził.

"Związałem się z Carsonem Dalym oraz z każdym z trenerów, w tym z moją żoną Gwen Stefani. Chcę podziękować też wszystkim uczestnikom, którzy zadziwiają mnie swoim talentem. Na koniec chcę podziękować fanom, którzy oglądają i kibicują. Bez was ten program by nie istniał" - zakończył.

