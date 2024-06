Gwiazdor disco polo zrobił sobie tatuaż z biblijnym przekazem. Ile za niego zapłacił?

Czadoman popularność zdobył w 2014 r. za sprawą płyty "Czadomania", która pokryła się podwójną platyną. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Ruda tańczy jak szalona" ( sprawdź! ), "Chodź na kolana", "Kochane Panie" czy ballada "Pokochaj mnie". Jego utwory szybko stały się punktem obowiązkowym polskich imprez.

W latach 2017-2019 Czadoman był jednym z jurorów talent show "Disco Star" w Polo TV. Później występował m.in. w programach "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a także był zwycięzcą 13. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w Polsacie.

Wokalista w mediach społecznościowych pochwalił się nowym tatuażem.

"Lubię tatuaże, sam je wymyślam zgodnie z moim sercem. I idę wtedy do mojego przyjaciela, który jest mistrzem artystą na ziemi zielonogórskiej" - ujawnił Czadoman w rozmowie z "Faktem".

Czadoman pokazał nowy tatuaż. Ile za niego zapłacił?

Na jego lewym ramieniu pojawił się kolejny tatuaż z motywem człowieka wchodzącego do biblijnego raju. Jak się okazuje, ma on dla niego szczególne znaczenie.

"Taki raj sobie wymyśliłem. Jestem człowiekiem wierzącym i mam nadzieję, że po tej naszej ziemskiej podróży czeka na nas coś wspanialszego. Tam jest postać przedstawiająca człowieczeństwo. A na dole na rękawie mam Golgotę, czyli ukrzyżowanie Pana Jezusa i gdzie wyżej przechodzi w raj i to wszystko układa się w całość. To jest taki portal łączący życie ziemskie z życiem wiecznym, czyli przejście stąd do raju" - opowiada Czadoman.

Gwiazdor disco polo zdradził, że całość trwała ponad 20 godzin (kilka sesji po 3-4 godziny, by całość mogła bezpiecznie się zagoić) i kosztowała go ok. 5 tys. zł. Jest jednak zdania, że taka ozdoba warta jest swojej ceny.