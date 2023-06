Gwiazda Spice Girls ma problem z jąkaniem się? "Naprawdę wyniszczające"

Julia Robert, Anthony Hopkins, Ed Sheeran, Marylin Monroe, Joe Biden... Wszystkie te znakomitoścu zmagały się z jąkaniem. Wśród nich jest też wokalistka grupy Spice Girls, Mel B. Tyle że dla niej ten problem jest wciąż aktualny.

Skłonność do jąkania Melanie odziedziczyła po swoim ojcu, Martinie. Problem z dykcją ujawnił się u niej, gdy jej rodzice postanowili się rozstać. Kiedy zacinała się podczas mówienia, stukała się dłonią w kolano, aby pomóc wydobyć z siebie trudne słowo. Tak samo zresztą robił jej ojciec.

"Jąkanie może być naprawdę wyniszczające, osłabiające twoją pewność siebie. Kiedyś przez dłuższy czas dokuczało mi bardziej, teraz od czasu do czasu jąkanie pojawia się u mnie, gdy jestem bardzo podekscytowana" - wyjawiła Mel B w rozmowie z dziennikiem "Daily Mail".

W ujarzmieniu jąkania pomagają jej poranne sesje medytacji i oddychania przez nos.

"Słucham sesji jogi nidry i mam jedną medytację, która trwa dokładnie 21 minut. Mimo że mój budzik włącza się o absurdalnej godzinie, na przykład o 6:45, to wiem, że przez te 21 minut będę po prostu oddychać przez nos, relaksować ciało i przygotować się na cały dzień. I nawet, trwa jeśli to tylko cztery, pięć minut, to naprawdę zaskakujące, jak pomaga mi to psychicznie i fizycznie przezwyciężyć wszystko, co dzieje się ze mną w ciągu dnia" - wyjaśniła.

Z kolei Ed Sheeran wyznał niedawno, że przestał się jąkać dzięki... Eminemowi. Jako dziewięciolatek dostał w prezencie jego płytę i zaczął uczyć się jego piosenek na pamięć, śpiewając je raz za razem. To okazało się mieć zbawienny wpływ jego dykcję.