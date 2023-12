Według dokumentów sądowych, do których dotarł serwis TMZ, Sofia Vergara we wniosku złożonym do sądu poinformowała, że jest prześladowana przez "niestabilnego emocjonalnie" mężczyznę o nazwisku Gregory Brown, który ma twierdzić, że ma bliskie relacje z nią i jej rodziną, przez co nachodzi jurorkę oraz m.in. jej 32-letniego syna Manolo.



Jurorka "Mam talent" twierdzi, że "agresywne i nękające zachowanie" wzbudziło u niej strach i niepokój. Dodała też, że pomimo aresztowania go pod zarzutami wtargnięcia na jej posesję i wandalizm, Brown nadal nie przestaje jej nękać.

Mężczyzna kilkukrotnie próbował skontaktować się też z jej synem. Wysyłał jej też listy, w którym zwracał się do niej "kochanie" i zapowiadał, że wkrótce znów się spotkają. Pod listem podpisał się jako "Gangsta".

W dokumentach Vergara dodała również, że jej prześladowca ma kartotekę kryminalną, w której znajdują się przestępstwa z użyciem przemocy, co tylko sprawia, że jest jeszcze bardziej przerażona.

Po jej apelach sąd przychylił się do jej prośby i nałożył na Browna zakaz zbliżania się do niej i do jej syna na co najmniej 100 jardów (niecałe 100 metrów).

Sofia Vergara została gwiazdą "Mam talent" po sukcesie we "Współczesnej rodzinie"

Sofia Vergara zdobyła największą sławę za sprawą serialu "Współczesna rodzina". Emitowana przez 11 sezonów produkcja sprawiła, że aktorka stała się najbogatszą aktorką na świecie. Według "Forbesa" gwiazda ma zarabiać 10 milionów dolarów za sezon "Mam talent", co daje 450 tys. dolarów za pojawienie się w jednym z odcinków programu. Majątek Vergary szacowany jest na 180 mln dolarów.