Gutek świętuje urodziny: Zobacz teledysk "Dobrze wiem, co czujesz"

W dniu swoich 41. urodzin nowy teledysk wypuścił Gutek, wokalista Indios Bravos, znany także z licznych gościnnych projektów.

Gutek prezentuje nowy teledysk /Karol Makurat / Reporter

Piotr "Gutek" Gutkowski obecnie rozwija swoją solową karierę.

Wokalista Indios Bravos, mający na koncie współpracę z m.in. Pidżamą Porno, Kalibrem 44, Paktofoniką ("Ja to ja"), Abradabem ("Rapowe ziarno"), L.U.C., Marią Sadowską, Kamilem Bednarkiem, Robertem Brylewskim, Farben Lehre i happysad, od dłuższego czasu pracuje nad debiutanckim albumem pod szyldem Gutek.

"Kiedyś chcieliśmy pokazać Wam ten klip w dniu, kiedy to do produkcji trafi nasza płyta. Ale czasy nam się trochę zmieniły. Mniej ważna jest w tej chwili przedsprzedaż płyty, bardziej skupiamy się na podtrzymywaniu się wzajemnie na duchu w tej niecodziennej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Jako, że sami czasem mamy dość i dobrze wiemy co czujecie, chcielibyśmy niniejszym dać Wam dobre słowo, którego może potrzebujecie" - czytamy na facebookowym profilu Gutka.

W dniu 41. urodzin wokalisty do sieci trafił teledysk do singla "Dobrze wiem, co czujesz".

To trzeci singel z szykowanej płyty. Wcześniej poznaliśmy utwory "Co noc" i "Król złoty".

Nie odcinając się od swoich korzeni Gutek próbuje znaleźć własną formę muzyczną - czasem wywodzącą się od pulsacji reggae, czasem bazującą na swingu rhythm-and-bluesa. Kompozycje na płytę powstawały na gitarze akustycznej, ale wpływ na ich ostateczny kształt mieli również młodzi i zdolni muzycy zaproszeni przez wokalistę do składu zespołu.

Dwaj z nich, bracia Dawid i Tomek Mańkowscy (odpowiednio gitara i perkusja), współtworzyli wcześniej m.in. formacje Druga Strona Lustra i Roots Rockets, natomiast basista Janek Koźliński będący studentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach udzielał się w formacjach takich jak: Organic Noises, Riffertone czy Improband.

W nagraniu "Dobrze wie, co czujesz" gościnnie wystąpili Borys Sawaszkiewicz (instrumenty klawiszowe) i Marcin Sławik (instrumenty klawiszowe i elektronika).

